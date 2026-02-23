Al inicio de la Cuaresma

1) Para saber

“Tenemos dos oídos y una lengua para escuchar más y hablar menos”. Esta frase atinada y no menos cierta es atribuida a Diógenes. Y precisamente el Papa León XIV nos invita a escuchar esta Cuaresma. Como es costumbre, el Papa envía cada año un mensaje con motivo de la Cuaresma. Ahora por primera vez el Papa León XIV nos escribe y nos señala que en este tiempo la Iglesia nos invita a poner el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. De esta manera, nuestra fe recuperará su impulso y nuestro corazón no se dispersará con las inquietudes y distracciones cotidianas. Es un tiempo oportuno para la conversión, para volver a Dios. Y toda conversión comienza, dice el Papa, si nos dejamos alcanzar por la Palabra de Dios y la recibimos con docilidad. Y para recibirla, primero hemos de escucharla. Por ello importa tener una buena disposición para escuchar a Dios, lo cual es el primer signo con el que manifestamos nuestro deseo de entrar en relación con Él.

2) Para pensar

Desde los primeros siglos del cristianismo se observa la práctica de la abstinencia. En Cuaresma se vive, además del miércoles de ceniza, los viernes. Es una práctica de penitencia, purificación y sacrificio personal, donde la carne simboliza un alimento festivo o de lujo que se evita para fomentar el recogimiento y la solidaridad con los necesitados. En el siglo XVIII esta costumbre dejó de practicarse en la corte de Francia. El rey Luis XVI quiso retomarla y la impuso, pero no faltaron algunos quienes se molestaron. Uno de ellos, enojado por la norma, le replicó al rey tomando unas palabras del Evangelio, aunque malinterpretándolas, diciéndole: “Pero lo que entra en el cuerpo no mancha el alma”. A lo que le respondió Luis XVI: “No, señor, no es comer carne lo que mancha el alma, sino la desobediencia a la autoridad legítima. Y Jesucristo le dio autoridad a la Iglesia para poder mandar a sus hijos lo que ve conveniente”.

3) Para vivir

Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la Palabra y la acogemos con docilidad de espíritu, dice el Papa León. Pero, ¿cómo nos podemos dejar alcanzar por esta Palabra? ¿Qué es esta Palabra? Cabe señalar que el Papa escribe Palabra con mayúscula para indicar que es alguien, y es el Verbo. No olvidemos que san Juan comienza su Evangelio diciéndonos que al principio era el Verbo y el Verbo es Dios. El Verbo es la Palabra, y ésta se encarnó: el Verbo encarnado es Jesús. Por tanto, dejarnos alcanzar por Jesús será escucharlo, oírlo, seguirlo. Y sus palabras las podemos encontrar en el Evangelio. Un buen propósito para esta Cuaresma puede ser lee el Evangelio cada día. Por ejemplo, podemos recorrer el Evangelio de San Lucas, leyendo un poco cada día, donde podrían bastar cinco minutos, o incluso menos. También podemos escuchar su Palabra en la Santa Misa o al hacer un rato de oración platicando con el Señor, podríamos escucharlo en nuestros corazones.

Por último, el Papa puntualiza que al dejarnos alcanzar por la Palabra, ésta tiene tal fuerza que es capaz de transformarnos, de hacer posible nuestra conversión y vivamos como hijos de Dios. (articulosdog@gmail.com)