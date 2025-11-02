Al son de Navolato

“Que se sentirá simular que están felices con una verdad de mentiras”... El deporte sigue siendo una de nuestras representaciones como municipio, fuerte y claro se escuchó el nombre de Navolato en el selectivo nacional Gran Prix de Lucha Olímpica, evento que reunió a los mejores exponentes de esta disciplina en México. Representando a Sinaloa en lucha olímpica incluye a dos atletas, primos entre sí, Paúl Baltazar y David Salvador Morales y a su entrenador, también tío, Orestes Morales, todos con técnica y capacidad para mantenerse en el ranking nacional e internacional y aunque los resultados no son los que deseaban, su papel los sigue manteniendo presentes en las siguientes competencias en nuestro país... Y otro de nuestros rostros es sin duda la cultura y a través de la música, el rapero Virusz y el grupo Cafeína Gris, parece que están en pláticas para unir sus talentos en próximas colaboraciones artísticas, supongo que a lo mejor en el programa de El cañero cultural podrían regalarnos alguna presentación de lo que pudieran hacer juntos. Por lo pronto ambos siguen haciendo lo suyo, cantar y dar música a sus fieles seguidores, que insisto, van en ascenso... Muy contento quedó el público que asistió a los eventos culturales recientemente realizados en el municipio por parte del Isic y la presentación del tenor José Manuel Chu fue para muchos, la joya de los eventos realizados aquí, tenía mucho que no aparecía en la escena local y hacerlo, agradó a todos los asistentes...Esta semana las autoridades municipales definirán con los verbeneros los detalles para su instalación en nuestra plazuela. Creo, sin duda, que es de los atractivos principales del año, que, al no tener opciones para divertirse aquí, este es uno de los foros más concurridos en los próximos días. El color, la luz y la algarabía son los atractivos para pasear y saborear lo que ahí se ofrece... Y este próximo siete de noviembre, la delegación de Canaco Navolato tendrá una exposición de empresas afines a este organismo que también estará acompañado de organismos públicos que mostraran sus acciones realizadas. José Luis Gallardo, delegado del organismo local, ultima los detalles para que la expo, reúna mucho interés para ser visitada y mostrar la importancia de que el sector comercial sea parte de instituto pueda crecer. El evento se llevará a cabo en la plazuela a partir de las 9 de la mañana... Aprovechamos el espacio para felicitar a los que cumplen años como es el caso de Elizabeth Irizar, Eross Acosta, Óscar Navarro, Toro Gamboa, Diego Hernández Bolaños, Stephano Gil, Luis Alberto Godoy, Claudia Iribe, Orlando Rivera, Rosalía Morachis, Cristino López, Emma Vega, Cristo Avendaño, Yennie Villegas, Miguel Isai Sánchez, Cristian Duarte y Verenice López. Hoy cumple años Juan Hion, el galeno Jorge Jacobo y Johao Rodelo. Mañana cumplirán años Alfonso Angulo, Juliana Vega, Jahir Malacón, Katia Villegas y Daniela Chu. Para todos, mis mejores deseos... Con la presencia del gobernador, Rubén Rocha Moya, los diputados locales de la fracción de Morena visitaron nuestro municipio en la gira de informe de actividades a favor de los sinaloenses. Aquí para respaldar la presencia de Guadalupe Santana Palma, diputado local de esta legislatura, quien representa al municipio... y en el ámbito federal, Fernando García Hernández tuvo mucha presencia en redes al ser compartido un video donde un agricultor lo exhorta a ser más afín a las demandas que exigen los hombres y mujeres del campo sinaloense. Le exigen subir a tribuna en el Congreso de la Unión con un mensaje fuerte al gobierno federal de mejor pago al campo sinaloense y de paso, deje el celular cuando los oradores estén haciendo uso de la voz, que muestre interés y empatía en su carácter de diputado federal. Y con el ánimo que caracteriza y tratando de obtener el 10 que exige, compartió a los días un exhorto fuerte en la Comisión de Agricultura para que se dé la atención a los agremiados del campo mexicano, enfocándose a los sinaloenses. Esperemos que haya gustado el posicionamiento y que además del 10 que busca, obtenga, si se anima, el voto para ser reelecto como diputado federal o buscar una pluri en lo local, representando ahora al Partido del Trabajo... Mis lectores, nos leemos en el periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.