“Para ser feliz tienes que estar ilusionado con tu futuro”... BELLEZA JUVENIL... Arianna Jacobo, reina Teen Petite Sinaloa 2022 lució regia en el desfile de carros alegóricos realizado en Mazatlán, arrancando miradas y aplausos a su paso por el bello malecón de la perla del pacífico... REPRESENTANTE MEXICANO... Hace unos días Eross Acosta Balarezo clasificó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizará en El Salvador. El navolatense quien participó junto a la selección mexicana en el clasificatorio realizado hace unos días en Costa Rica, debutará ahora junto a otros deportistas de taekwondo de nuestro país en el país centroamericano. Mucho éxito... DEPORTISTAS NAVOLATENSES... Los jóvenes deportistas del municipio tienen mucha madera y regularmente, obteniendo siempre los primeros lugares en diferentes categorías y lo mostraron. Les relato que en boxeo categoría infantil, la delegación del municipio obtuvo cuatro medallas, tres de oro y una de bronce. Las ganadoras de oro son María Fernanda Barboa Cázares, César Adrián Gómez Osuna y Jesús Eruviel Favela Soberanes. En bronce, José Beltrán Monárrez. El equipo de basquetbol del municipio, logró medalla de bronce en estos juegos de la CONADE, esto en la categoría (2005-2006) en la rama 5x5 en una dinámica todos contra todos. Un joven que inicia con el pie derecho en la disciplina de pesas es David Salvador Morales Rocha. Logra una medalla de oro al ganar tres primeros lugares en pesas, en las pruebas de Arranque, Envión y Total. En estas competencias estatales, la Escuela Municipal de Ajedrez participó con cinco alumnos, obteniendo tres medallas, dos de oro y una de plata. Con oro, Marbella Bojórquez Beltrán y José Manuel Heras Santiesteban y en plata, Daniela Elías Cázarez. Por el lado de atletismo, Navolato logró 23 melladas, 11 preseas de oro, seis de plata y seis de bronce. De estas medallas, cinco atletas, lograron doble de oro, demostrando sus habilidades y destreza en sus pruebas, ellos son Diego Hernández Bolaños con doble oro en lanzamiento de bala y disco, imponiendo, por cierto, un nuevo récord en Sinaloa en ambas pruebas. Luis Emilio Espinosa Sánchez, Benjamín Osuna Bueno, Juan Manuel Aguirre Zavala, Mariana Félix Petris. También lograron medallas Jatzive Hernández Rubio, Gonzalo Medina Osuna sub 20, Estefany López Salas, José Manuel Aguirre Zavala, Omar Lizárraga Sandoval, Ramón Arturo Torres Guzmán, Axel Paúl Liera, Marian Lizárraga Sandoval, Danna León Rodríguez, Luis Alberto Orobio Montaño y Miguel Eduardo Peñuelas Inzunza. En taekwondo Navolato logró siete medallas, seis de bronce y una de oro, está última con pase directo a la selección Sinaloa. De oro, Antonio Misael Castro González, quien ganó un pase a la selección Sinaloa y representará a nivel nacional en los Nacionales CONADE 2023. También obtienen medallas en taekwondo Ricardo Ariel Beltrán Castro, Emma Johana Rubio, Kevin Andrés Gallego Urías, Cruz Manuel Lara Sáinz, Alan Javier Avilés Medina y Jesús Efraín Zavala Cano. Por el lado de luchas asociadas, diez competidores representaron a nuestro municipio y cada uno, en su peso, obtuvo medalla de oro, ellos son Ariel Rentería López, Eliseo Higuera Espinoza, Jesús Óscar Meza, María José Godoy Higuera, José Luis Sánchez Arce, Ángel Rafael Velázquez Higuera, Luis Ángel Godínez Rodríguez, Iván Rentería Corona, Yuleni Teresa Lara Sáinz y Sergio Navarrete Reyes. Y, por último, los atletas de Handball lograron tres medallas de plata y una de bronce en diferentes ramas. Así, las escuelas y los diferentes entrenadores de las disciplinas mencionadas han sacado la casta a través de los atletas navolatenses para quienes va una afectuosa felicitación... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Keren Hapuc, Sandra García, Jonathan García, Julio Bolaños, Javier Verdugo, Sonia Cuevas, José Manuel Chu y Miguel García. Hoy cumplen años Luis Burgueño y Luz Irene Verdugo. Mañana cumplen años Juan Alonso Martínez, Zobeyda Obeso, Llesely Montoya y Cristina Salazar... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 759811, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.