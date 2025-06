Al Son de Navolato

“Lastimosamente, seguimos siendo una ciudadanía aletargada” ... LIMPIARON PLAYA... Una gran jornada se realizó para limpiar la playa de Altata. Muchas manos se unieron para quitar diferentes tipos de basura, principalmente plástico, tirado y muchos enraizados en arena y roca de nuestra bella playa. Acciones de gobierno municipal y del estado, dieron comitivas a recoger diferentes desperdicios que además de tener una playa sucia, es tener una alta concentración de contaminación en nuestro mar y arena. Hay muchos llamados en diferentes plataformas para hacer conciencia del tema, no tirar la basura en la playa o incluso, en tu ciudad, pero por más llamados, la mayoría de la población sigue con estas malas prácticas, tanto chicos como grandes. Y la zona de las dunas y El Tambor deben también tener mucho plástico y cristal, el tipo de visitantes a estos sectores son más de fiesta y pocos, estoy seguro, aplican el de llevarse consigo la basura. Ojalá pues sí haya un cambio de conducta a estas prácticas de antaño que nada abonan a la mejora de nuestro entorno... DESARROLLO URBANO... En esta administración como en tres anteriores, una de las cosas que se pregunta la ciudadanía, más los que tienen niños y niñas y que acuden al pequeño espacio habilitado como un miniparque, ubicado en la plazuela Vicente Guerrero, es por qué está tan rudimentario siendo lo más céntrico y visitado por muchos menores. Dicho espacio a juicio general no requiere de mucha inversión económica como para que siga siendo ignorado, incluso, se ha tenido la iniciativa privada de querer aportar recursos para embellecer esta zona. Nuestra ciudad, de hecho, tiene muy pocos espacios de entretenimiento para los pequeños y debería ser prioridad temas de este tipo para que utilicen su creatividad al jugar y tengan espacios de entretenerse física y mentalmente... CAFEÍNA GRIS... El grupo de rock pop sigue con sus pasos en el ámbito artístico y aunque a veces se frenan en algunos espacios, en otros, siguen caminando. Su estilo, voces y sonido, sigue siendo uno de sus particulares y eso les ha permitido seguir vigentes y continúan mostrando sus nuevas canciones para sus seguidores que se mantienen fieles al talento de sus integrantes... BUSCANDO APORTAR... Mientras la situación social sigue mal en Sinaloa y en casi todo el país, la población afectada como lo son los empresarios en todas sus escalas sigue uniéndose con estrategias que les permita seguir operando sus productos y servicios a la población. Al ver que el interés y la atención no llega por los entes de gobiernos que deben estar involucrados, están siendo muchos de ellos, impulsores de acciones a través de diversas ideas como promociones, alianzas, generando atractivos de modo tal que la ciudadanía se acerque a consumir. No solo son negocios que le dan liquidez a sus propietarios, son generadores de empleos y, por ende, de circulante para muchos negocios entre sí... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero hacer mención y felicitar a los que cumplen años como es el caso del Pbro. Juan Carlos Morales, Emma López, Paúl Montoya, Emma Miller, Elizabeth López, Esaul Niebla, Vinny y Gil Retamoza, Gaby Tamayo, Yovani Córdova, Omar Axel Soto y Alejandro Muñoz. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.