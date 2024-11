Al Son de Navolato

“Muchos piensan arreglar el mundo, pero no empiezan con su vida” ... ISABEL HION... Hace unos días se anunció que la navolatense antes mencionada presentará la edición de su libro, Hemos descendido al caos. Esta edición recopila cuentos que comparte la autora para lectores de un sentido poético, soñador y actualizado. Isabel Hion en coedición con el Instituto Sinaloense de Cultura tiene todo listo para dar a conocer esta obra que tiene ilustraciones de Rodrigo Cárdenas Ortiz y será parte de la colección Undertango. Esta primera edición también se ofrecerá en Amazon y podrá adquirirlo. De antemano una felicitación para la autora... TALENTO ARTÍSTICO... El grupo Cafeína Gris lanzó su nuevo sencillo titulado Mal por ti, una melodía de esas que ayudan a despejar la mente y descansar el corazón. Los integrantes de este grupo de rock pop, siguen picando piedra y participando en diferentes foros que los mantienen vigentes y adquiriendo más seguidores... Por otro lado, Octavio Cuadras está metido en el estudio, grabando un disco con algunos covers, que, tras ardua selección, sabe muy bien lo que quiere escuchar su público. Con fechas en México y en el extranjero, el navolatense sigue haciéndola en grande, tanto en voz como autor de canciones que le podrán permitir pisando muchos escenarios más... GOBIERNO MUNICIPAL... Jorge Bojórquez asumió la presidencia municipal de Navolato arropado por regidores de la coalición del PRI, PAN, PRD y PAS, con propuestas de mejoras en los servicios básicos que debe tener un gobierno, principalmente soluciones y cercanía con la población. Después de varias impugnaciones que Margoth Urrea hizo ante las instancias correspondientes, el fallo para Bojórquez fue unánime, el ganó con votos y con el aval de todas las instancias jurídicas electorales. Con un gran compromiso este nuevo gobierno, lo mismo de atender las necesidades de la población que se sintió ignorada por el gobierno que concluye y que esta renovación de funcionarios dé respuesta a los temas que seguro hay muchos y rezagados, pero también, atendiendo asuntos complejos que no dieron soluciones y que también tendrán que dar respuesta. Galeno de profesión, agricultor y empresario, Jorge Bojórquez conminó a su equipo de colaboradores a trabajar por el bien de Navolato. Por cierto, ya dejó de ser el municipio más joven, ya Sinaloa tiene dos territorios autónomos más, Juan José Ríos y Eldorado. Mucho éxito para todos los funcionarios de esta administración que, por el bien de nuestra tierra, ocupamos mejorar para avanzar... LOS CUMPLEAÑEROS... Como todas las semanas, es momento de felicitar a los que cumplen años como es el caso de Óscar Navarro, Natalia Calderón, Diego Bolaños, Stephano Gil, Luis Alberto Godoy, Claudia Iribe, Orlando Rivera, Lupita Félix, Rosalía Morachis, Cristino López, Emma Vega, Cristo Avendaño, Jesús Armando Villegas, Verenise López, Juan Hion, Jorge Jacobo, Johao Rodelo y Alfonso Angulo. Hoy cumplen años Karla García, Jahir Malacón, Katia Villegas y Chichi Estolano. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En la restructuración de funcionarios del gobierno del estado, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que Margoth Urrea Pérez será parte de su gabinete estatal nombrándola como subsecretaria de las mujeres en Sinaloa. La exalcaldesa que buscó la reelección y que los navolatenses no le confirieron se estrena como servidora estatal. El anunció se dio a conocer el pasado 31 de octubre día en el que su suplente como presidente municipal, Francisco Castro hizo entrega de la administración a Jorge Bojórquez... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.