Al Son de Navolato

“Los hechos están cambiando la vida política en Sinaloa”... Hace unos días, otro integrante de la familia de los Morales se subió al pódium con el primer lugar en lucha, me refiero a David Salvado Morales Rocha, que, a sus 18 años, logró ser campeón nacional universitario ANUIES 2026, donde participan todas las universidades públicas y privadas de México. El representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, integrantes del equipo Las Águilas, mostró su felicidad con este campeonato, poniéndolo ahora en otra posición deportiva en la que la vida le tendrá muchas batallas por contender y por ganar. Esta institución ha logrado otra dinastía de campeones. Paúl Morales Bojórquez ganó el primer lugar en la Universiada Nacional realizada en Tamaulipas, por allá del año 2000 y sigue ganando campeonatos. Dentro de esta familia de campeones, el que abrió camino es Orestes Morales Ortiz, quien destacó a nivel nacional en lugar grecorromana y ahora, entrenador y coach de ambos sobrinos y de otros jóvenes competidores de esta disciplina deportiva. Una felicitación para David Salvador y que sigan los éxitos y las medallas para ellos... Y un semillero de talentos son los estudiantes del CETMAR 28, ubicado en la sindicatura de Altata, quienes fortalecerán su conocimiento, porque ahora podrán practicar con alevines (crías recién nacidas o jóvenes) de tilapia. Esta institución bivalente de preparatoria tecnológica en México ofrece a los estudiantes graduarse con un título técnico profesional en áreas relacionadas con el mar, pesca y acuacultura y es la única en esta zona, por lo que bien pudieran ayudar mucho más en la formación técnica de los próximos a egresar, ya sea para emplearse en trabajos técnicos del mar o estudios universitarios en la investigación afín, porque este tipo de prácticas reforzarán conocimientos y habilidades de este cultivo de especies y de otros más. La donación la hizo Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en la entidad... Los socios del Club de Leones de Navolato ya preparan su cambio de mesa directiva, cargo que asumirá José María García Yarahuán, quien también ha tenido dicha responsabilidad en otros momentos de vida de este club con más de 50 años ininterrumpidos en sus trabajos comunitarios. El también ex gobernador del distrito B9, García Yarahuán, ya presentó en una sesión del club, a quienes asumirán con él, los trabajos para el periodo 2026-2027. Por cierto, en dicha sesión se votó por el presidente para el periodo 2027-2028, responsabilidad que recayó en Antonio Mora, quien sería por tercera ocasión presidente... En los que cumplen años está semana están Juan Carlos Godoy, Karina Urías, Ismene Acosta, Rogelio Gamboa, Juan de Dios Ley, Nacho Reyes, Ana Cruz Rocha, Carlos Ruiz Guerra y César Enrique Soto. Hoy cumplen años Nedel Montoya, Susana Díaz y Juan Manuel Vergara. Mañana Néstor Cuadras y Tony Valle. Para todos, mis mejores deseos... En los hechos de la vida pública hay un caos, Sinaloa es foco mundial, en temas que impactan al país y al partido en el poder federal y estatal. Mantenemos una crisis que escaló, y en la que seguimos los ciudadanos cargando con los costos, unos dentro de estos movimientos y muchos más, fuera de ellos, pero pagando todos los que vivimos afectados en la entidad por la crisis social, económica, de seguridad y ahora política internacional. Muchos verdades y mentiras contadas por todos los actores políticos, de todos los partidos y grupos en la entidad. La información seguirá y usted vaya armando su resumen, porque la misma historia estará contada en muchas versiones y hasta con traducción en inglés. Por cierto, se hizo un pronunciamiento de los alcaldes de Sinaloa a favor de Rubén Rocha Moya, solo dos no firmaron, entre ellos el de Navolato y un día después de los hechos, el gobernador visitó nuestro municipio, Sataya, un evento con el presidente municipal ... Mis lectores, nos despedimos y nos leemos, Dios mediante, el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.