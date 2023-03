“No busques la felicidad donde la perdiste”... INICIAN DESPEDIDAS... A próximos días de dejar la soltería Ana Esther López y Rigoberto Mejía Samaniego han iniciado con reuniones para despedirse de la soltería. Ya la novia hace unos días tuvo una gran reunión femenil, una tarde donde Ana Esther junto a las organizadoras, atendieron a las asistentes quienes degustaron una rica cena entre amenas charlas en las mesas. A esta reunión llegó Rigoberto, con arreglo de flores en mano y acompañado del mariachi cuestión que puso feliz a su prometida. Los novios ya están con los preparativos para el enlace religioso y civil, así como el lugar donde habrán de vivir que ya han compartido será en Navolato... SE CASARON... María Fernanda Santiesteban contrajo nupcias con Eleazar Inzunza Castro. Santa Inés fue el templo para recibir la bendición religiosa y acompañados físicamente por sus mamás y espiritualmente por los padres de ambos, los ahora esposos juraron ante el Todopoderoso, unirse para toda la vida. Después de la ceremonia religiosa, Fernanda y Eleazar junto a sus invitados disfrutaron de una recepción muy divertida donde elevaron las copas para brindar por la felicidad, a la cual nos sumamos desde este espacio... LA PRIMAVERA... Desde hace algunos años, cada 21 de marzo, la sindicatura de Juan Aldama en la zona de El Tecomate, se prepara para recibir el equinoccio de la primavera. Diversas ceremonias se organizan desde un día antes para hacer participar a quienes ahí acuden. De hecho, se organizan salidas especiales para trasladar a las personas interesadas y que además de vivir esta experiencia, conocen parte de esta sindicatura del municipio, una de las menos conocidas... FIESTAS CARNESTOLENDAS... Altata se prepara para su carnaval para los días 18 y 19 de este mes y habrá además de carros alegóricos, una fiesta que seguro atraerá al turismo de la capital, así como muchos navolatenses que seguro se darán cita para disfrutar de esta festividad. Acá en Navolato también habrá carnaval para los días 24, 25 y 26, ya se preparan para la coronación de las reinas y reyes y por supuesto, el recorrido de carros alegóricos en esta fiesta que llevará el nombre de Esplendor Ancestral. Así que habrá fiesta, prepárese si desea disfrutarlas... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Ariel Chan, Ofelia Jacobo, Rodolfo Verdugo Moreno, Octavio Campoy, Ramón Rivera Gutiérrez, Roxana Beltrán, Daniel Calderón, Jorge Burgos Tamayo, Alejandra Gaxiola, Liliana Zamora, Luis Montoya, Gerardo Vega y Analú Montoya. Hoy cumplen años Diana Urías y Alejandro Sánchez. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El campo pesquero de Dautillos recibió hace unos días a Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, quien hizo entrega de apoyos como el Bienpesca, los motores marinos y apoyos de despensas. Estuvo acompañada por las autoridades municipales encabezada por Margoth Urrea... Habrá elecciones para elegir síndicos municipales y el plebiscito será el 26 de marzo. El Cabildo aprobó en mayoría dichos trabajos y ya, quienes aspiran, están con los trabajos respectivos. Los ganadores podrán mandar un mensaje de cómo está la fuerza de los partidos que aunque se aseguran no participan en estos trabajos de elección, todos sabemos que son una parte de los que están detrás... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.