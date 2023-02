“Para unos eres bueno, para otros eres malo. El problema no eres tú, sino la persona que te observa”... CIUDADANO EJEMPLAR... Quiero felicitar a Juan Pablo Ayón García, que a través de grupo Salinas y la televisora TV Azteca reconocieron como Ciudadano del año en Sinaloa. Su aporte de dar voz a personas de Navolato que han vivido situaciones difíciles y que a través de sus redes sociales denominado “juanpaayon”, lograron dar respuesta a su problemática y hoy por hoy se le da ese reconocimiento. Feliz, no es para menos, agradeció la distinción y reafirmó el compromiso de seguir apoyando desde su trinchera. Felicidades Juanpa... SE CASARON... Una gran boda se llevó a cabo en Mazatlán, contrajeron nupcias Rocío Cabrera López y el navolatense Fabián Rodelo García, por tal motivo, familia y amigos se trasladaron al puerto para compartir con los ahora marido y mujer tan importante momento. Familias de ambos y muchos amigos tuvieron una noche antes del enlace religioso, una divertida reunión para ir ambientándose a la boda. Rocío y Fabián llegaron puntuales a la parroquia de la Sagrada Familia donde recibieron la bendición del Todopoderoso, así como de sus padres, ahí juraron amarse y respetarse todos los días de su vida. Después de la ceremonia religiosa, los esposos, así como familiares y amigos se trasladaron al Baraka Beach Club para bailar y cantar frente al mar, disfrutando todos, la felicidad de los novios. Mucho ambiente juvenil de los amigos de ambos se hizo presente en la celebración y las fotos compartidas en las redes sociales daban cuenta de que fue un gran evento. Deseamos lo mejor para la nueva familia de nuestra sociedad... DIRÁN SÍ... Brianda Castro Lizárraga y Humberto Burgos Tamayo unirán sus vidas el próximo 25 de febrero en una ceremonia civil en conocido salón de nuestra capital sinaloense. La epístola de Melchor Ocampo será leída para anunciar ante la ley de los hombres, una familia que se forma. Después de ello, los esposos, acompañados de sus padres, familiares y amigos habrán de disfrutar de una regia recepción para brindar por la felicidad de Brianda y Humberto. Vaya desde esta redacción todo lo mejor... CRUZ ROJA... Hace unos días, María Elena Urías, presidenta del patronato de Cruz Roja Navolato inauguró un muro en honor a los hombres y mujeres fallecidos y que han sido parte esencial de tan benemérita institución. Acompañada del Delegado Estatal, Carlos Bloch Artola y de familiares directos de los homenajeados post mortem, recordaron los aportes que hicieron y que, a pesar de no estar físicamente con ellos, hoy son recordados con cariño y honor. También estuvieron presentes damas voluntarias, empresarios, personas de la sociedad civil y el equipo humano que es parte de Cruz Roja Navolato. Los aplausos para los caídos se hicieron presentes. El emotivo acto permitió reconfortar el lado interno de quienes integran dicha corporación... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a los que cumplen años como es el caso de Rigoberto Mejía Samaniego, Fafa Quintero, Rita Morachis, Javier Plata, Heriberto López, Nicole Hernández, Vianey Bernal, Francisco Rodelo y José Jaime Montes. Hoy celebran la vida Alma Gabriela Urquiza y Lucero Bernal. Mañana lo harán Daniel Guzmán, Alejandra Soto, Kenia Camacho y Carlos Beltrán. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.