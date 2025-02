Al Son de Navolato

“Siempre eres más fuerte de lo que crees que eres, confía en ti”... BODA CIVIL... En una íntima recepción, la pareja integrada por Karegry López y Óscar Navarro firmaron el acta de casados ante la ley de los hombres. Reunidos ante la familia y algunos amigos cercanos, la pareja firmó el acta de matrimonio y después fueron declarados marido y mujer. Posteriormente todos brindaron por ese paso que dieron en sus vidas Karegry y Óscar. Felicitaciones... JÓVENES DESTACADOS... El club de ciencias de Navolato sigue haciendo muy bien su tarea. Con alrededor de diez años de conformado, promoviendo, divulgando y acercando a niños y jóvenes a diversos programas y concursos de ciencia y tecnología en nuestro país. Hace unos días se llevó a cabo la feria de la ciencia y tecnología Infomatrix Pacífico 2025 obteniendo una medalla de oro y pase a la olimpiada Infomatrix etapa Iberoamérica, así como dos medallas de bronce y una mención honorífica. Este programa trabaja con primarias y secundarias del municipio y los menores que participan hacen un cambio en su vida académica ... COLECTA BOMBEROS... Este próximo miércoles será el evento formal de la colecta que empezó ya por parte de los bomberos y voluntarios de la institución que alberga a hombres y mujeres que están atentos al llamado de salvar vidas y patrimonios. Con 22 años de conformación, es la segunda colecta que se desarrolla y en esta ocasión, los fondos serán destinados para la compra de un camión con la bomba 1500 galones por minuto y unas quijadas de la vida con manejo hidráulico. En eventos donde la vida o el patrimonio está en juego, cada segundo cuenta y por ello, se requiere mejorar el equipo con el que se cuenta. La participación de todos los sectores de la población local y algunos que no residen aquí, pero saben de la importancia de tener, para su seguridad y la de los suyos, una institución que tenga los mejores recursos para hacer bien la tarea que cumplen, todos los días y horas del año. Los bomberos y voluntarios reciben capacitación constante y han decidido junto al patronato que tengo el honor de presidir, solicitar su apoyo económico para alcanzar y ojalá, rebasar la meta de un millón de pesos para adquirir lo más esencial para seguir cumpliendo su deber. Échenos la mano y coopere... LUCHAS GANADORAS... Dos navolatenses pueden ser parte de la selección de México en la disciplina de luchas asociadas. Los primos Paúl y David Salvador Morales fueron convocados a la preselección, aunque Paúl tiene ya su lugar asegurado por tener el mejor ranking del país, David Salvador inicia hoy en la Ciudad de México el campamento de entrenamiento, buscando dar lo mejor para tener el puntaje que le permita participar en el clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Júnior Asunción emisión 2025, que se realizarán del 03 al 05 de abril. Y Paúl con 130 kilogramos, el ranking nacional más alto en esa categoría, ya se prepara para ser parte del Campamento Panamericano de mayores categorías que se hará del 8 al 11 de mayo en Monterrey. Así que el entrenador de ambos y tío paterno Orestes Morales tiene que seguir haciendo la tarea con estos campeones y con el resto de los jóvenes atletas que también, a la par, llevan preparación por Orestes. Mucho éxito para todos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Los que disfrutaron de un gran día por su cumpleaños son Angélica Aispuro, Jorge Luis López y Fafa Quintero. Hoy cumplen años Nicole Hernández, Vianey Bernal, Claudia Ontiveros, Francisco Rodelo, Heriberto López, Juan José Uriarte, Rita Morachis y Altagracia Verdugo. Mañana cumplirán años Roberto Medina y Eduardo Félix. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana.