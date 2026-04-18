Al Son de Navolato

“Cambiando los adjetivos, no se cambian los hechos ni los resultados” ... Una de las empresas que ha sido uno de los referentes en el municipio es sin duda, Grupo SACSA. La compañía está cumpliendo 40 años de creación y sigue en expansión, ahora en diferentes puntos del país. Víctor Manuel Godoy Angulo, presidente del consejo y fundador, en los foros públicos donde ha compartido su experiencia ha dejado en claro la visión que tuvo desde su inicio, la creación de una empresa, que pueda crecer y mantenga su filosofía de creación. Otra de las líneas de crecimiento compartida es estar en el cambio, adaptación a los nuevos tiempos, en actualización constante. Desde 1986 Grupo SACSA ha dado la línea de confianza al agricultor, desde sembrar hasta cosechar, por ello, la empresa está dentro de las más importantes de Sinaloa y del noroeste de nuestro país. El grupo de colaboradores y directivos ha hecho una sinergia que mantiene el crecimiento constante de la empresa y de las familias de todos los que son parte de este corporativo. Hoy por hoy, con cambios dentro de su estructura de operación y expansión, Grupo SACSA es un modelo de empresa que muestra su visión y calidad en los productos que ofrece para el campo sinaloense y que los pone como una de las mejores firmas en la región. Felicitaciones para Víctor y todo ese gran equipo que la está haciendo en grande... Un éxito la presentación del libro Riesgología, una visión integral para comprender el riesgo de desastres, escrita por Roy Navarrete Cuevas. El navolatense, también titular del Sistema Estatal de Protección Civil, desarrolló una charla con sus lectores, cubriendo propósitos importantes. El primero, es salvar vidas, el segundo, se trata de reducir riesgos y el tercero es construir resiliencia social. El objetivo es que los lectores comprendan el riesgo de desastre ante diversos fenómenos y la necesidad de estar preparados ante cualquier contingencia y tanto lo puede comprar de forma impresa como a través de Amazon. Son 400 páginas que ayudan a hacer conciencia de los embates de la naturaleza que siempre tenemos y que, con el cambio climático, serán mayores y en esta zona de costa hay que aprender qué hacer en los fenómenos de riesgos por la naturaleza. Felicitaciones para Roy, seguro que habrá presentaciones en otros foros importantes fuera de Sinaloa. Mucho éxito... En el ámbito deportivo les comento que la selección de beisbol infantil, Sinaloa U9 consiguió un histórico resultado en el Torneo Nacional que organizó la Federación Mexicana de Béisbol celebrado en Monclova, Coahuila. Con la presencia de diferentes equipos del país, nuestro estado logró el campeonato y dentro de las filas del equipo ganador figuran tres niños navolatenses, Samuel Jacobo, Eithan Zamora y José Calderón y el coach, de este equipo, también de aquí, Danny Calderón, orgulloso papá de José. La pasión con que practican el también llamado rey de los deportes, ha permitido a todo este equipo, a seguir jugando muy bien, y a su coach, conociendo su amor al beisbol, les dará para que hagan grandes jugadas y sigan jonrones. Felicitaciones campeonas... La lista de cumpleañeros de la semana la empezamos con la presidenta del patronato de Cruz Roja, Olga Telles, quien realizó un ameno convivio por tan especial día. También están de festejo Emmanuel García, Yeraldine Prado, Berthila Burgos, Ito Contreras, Carmen Ochoa, Fernando Camacho, Jorge Frías, Vianey López, Verónica Montaño, Jesús González, Yiovani Mendoza, Miguel Montoya y Luis Alberto Burgos. Hoy cumple años Juanita Pérez y Rocío Zavala Yamaguchi. Mañana lo harán Kevin Camacho, Angélica López y Rogelio Alarcón. Para todos, mis mejores deseos... El esfuerzo que se ha hecho por la realización de eventos en Altata no ha logrado mantener la afluencia del turismo y menos las ventas en los restaurantes, por lo menos no en la mayoría, aunque se insista que sí, los mismos empresarios y colaboradores dan fe que no hay la venta para sostener los negocios abiertos con personal operando. Ojalá mejoren las cosas pronto... Nos despedimos y nos leemos en la sección Gente del periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.