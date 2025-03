Al son de Navolato

“Aléjate de lo que te quita tu paz”... CRUZ ROJA... Inició la colecta nacional y estatal para esta benemérita institución y mañana dará inicio la de Navolato en el patio central del Ayuntamiento, por lo cual, la titular del consejo directivo, Olga Téllez Flores, está convocando a las 10 horas. Sabemos que han hecho ya algunos eventos recaudatorios y también se hará la tradicional colecta, buscando obtener fondos para subsistir en el año de servicio. La intención de reunir a quienes han presidido el patronato, autoridades municipales, empresarios y la ciudadanía en general. Mucho éxito... CHOCOS MUSIC... Desde Navolato para el mundo será el sello discográfico que involucra a los hermanos Alma, Juan Francisco y Fili Gastélum Guerrero. Nacido el proyecto con el amor a la música y los medios, esta empresa que se suma a la industria de los medios y amor por la música, tiene, como dicen los hermanos fundadores, una visión innovadora. Esta opción fresca, surge con un sello independiente y el objetivo es de impulsar el talento musical y redefinir el panorama del entretenimiento. Los tres tienen talento, creatividad, resultados y mucho amor a lo que han estado haciendo. Alma Gastelum, con más de 15 años de experiencia en la música regional mexicana, lidera el área de prensa y relaciones públicas, estableciendo conexiones estratégicas clave, en el país y el extranjero, con muchos artistas y medios de comunicación. Por otro lado, Juan Francisco Gastelum, encargado del booking, es el vínculo directo con músicos y empresarios, asegurando oportunidades para el crecimiento de los artistas. Y, por último, el menor de los tres, Fili Gastelum, es encargado de marketing digital, aportando su creatividad y enfoque en tendencias para posicionar la marca y sus talentos en el mundo digital. Ya tiene a su primer representado con el nombre artístico de Marcialon, con música regional mexicano y promoviendo la canción “Es por ti”. Los hermanos Gastélum consideran que Chocos Music no es un sello convencional, es el reflejo de una familia visionaria que, con talento y dedicación, busca llevar la música a otro nivel artístico y estoy seguro que lo lograrán, el mejor de los éxitos... LA PRODUCTIVIDAD .... Hace unos días Carlos Hermosillo se ha lanzado a las redes sociales a presentar su primer libro denominado El 4x4 de la productividad. Este compendio es una metodología que puede ayudar a encontrar una ruta para establecer y alcanzar objetivos personales, potencializar talento, superar desafíos y construir un mejor proyecto de vida. La propuesta está basada en cuatro pilares internos que son conocimiento, habilidades, competencias y valores, vinculado con cuatro hábitos externos que son, físicos, intelectuales, espirituales y de desarrollo. Esta edición la puede adquirir por Amazon y ya está en un buen número de ventas. Además, Carlos pronto lanzará una propuesta en redes sociales para respaldar su metodología propuesta en muchas personas que le rodean. Adquiera el suyo y haga los cambios para mejorar lo que considere es momento de hacer... FELIZ CUMPLEAÑOS... Deseando que los cumpleañeros sigan celebrando con salud y alegrías, esta semana felicitamos a Luz Irene y Olivia Verdugo, Jesabel Montoya, Zobeyda Obeso, Juan Alonso Martínez, Agustín Estolano, José Manuel Chu, Miguel García, Luis Burgueño, Julio Yamaguchi, Adriana Corrales, Rodolfo Verdugo Moreno, Gerardo Meza, Alejandra Gaxiola, Octavio Campoy, Daniel Calderón, Jorge Burgos Tamayo, Ramón Rivera y Roxana Beltrán. Para todos, mis mejores deseos ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana.