Al son de Navolato

MR. INTERNATIONAL... José Luis Salazar obtuvo el primer lugar y la banda Mr. Teen Universe International 2022 en el concurso Mister Universe International efectuado en Panamá. Fotografía, modelaje, pasarela, entre otros temas fueron las líneas de acción de uno de los dos representantes de México, ya que este concurso internacional lleva dos competencias en una y es en ella, en la que el joven navolatense ganó. Además del primer lugar, José Luis obtuvo también como mejor cuerpo teen y ganador en redes sociales. Desde el principio circulaba que José Luis era de los favoritos para ganar y el desarrollo que tuvo más lo que mostró en las diferentes presentaciones, iba como ganador y el jurado calificador encontró en él, lo necesario para que le llevara la banda del primer lugar del resto de los jóvenes procedentes de España. Perú, Venezuela, Puerto Rico, entre otras naciones. También es importante destacar que el traje típico que portó el modelo representando a nuestro país en el tema del día de muertos, fue creación de Miguel Petris y del coach de José Luis, Víctor Hugo Cháidez Elenes. Y en la felicitación a José Luis también es importante felicitar a su entrenador y coach Hugo, quien dos años de entrenamientos ha hecho que este logro se trajera a Sinaloa y México. Ahora continuará con los castings para participar en diversos espacios del mundo del modelaje. Vaya para José Luis y Víctor Hugo una felicitación y a quienes les brindaron apoyos, felicitaciones, la inversión valió la pena. Felicitaciones y que sigan los éxitos... EL PRIMOGÉNITO... Muy felices están Paola Juárez Cuevas y Luis Valencia García ante la llegada de su primer fruto de amor, un niño que viene a cambiar sus vidas y que han decidido lleve el nombre de Luis Paúl. Los papás primerizos están muy felices sentimientos que comparten con las familias de ambos, misma que se ha volcado en bendiciones y obsequios para el nuevo integrante de la familia. Hasta Guadalajara donde residen les envío una afectuosa felicitación y lo mejor para el pequeño Luis Paúl... LA VERBENA... A días que se haga la primera reunión de los verbeneros con las autoridades municipales por el tema de los puestos y el avance de la pavimentación de la calle Almada y lograr esté lista para usarse y girar a la calle Rosales de modo tal que la verbena pueda tener el impacto que siempre se quiere de visitantes. Los puestos, que son más de 100, dan un movimiento al corazón de la ciudad porque da luz y movimiento a este sector de Navolato. Esperaremos la información oficial, pero de su instalación ya se dice será alrededor del 15 de noviembre... INTERÉS PÚBLICO... Se hizo entrega del compendio de obras y actividades dentro del primero de los tres años de gestión para el que fue electa Margoth Urrea Pérez. La primera alcaldesa electa en las urnas proveniente de MORENA, hizo entrega del cuadernillo donde muestra lo que al lado de su equipo de colaboradores y regidores del cabildo a realizado en nuestro municipio... EL PAN en Navolato volvió a tener elecciones luego que en la primera los grupos no fluyeron en la civilidad por lo que se repuso la elección con un delegado nacional como representante y testigo al lado del secretario del blanquiazul en el estado. En esta segunda elección resultó electa María del Rosario Beltrán sobre Ogladina Rusell. En este período se llevará como secretario a Javier Inzunza. Veremos si le dan vuelta a la página y los grupos se reorganizan, como en sus años mozos...