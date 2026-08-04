Desde la tragedia de su vida lo cual convertiría en un reto, hasta alcanzar la celebridad por el don de su ingenio literario inmortalizándolo, Alejandro Dumas logra trascender más allá de las controversias de su tiempo.

Su nombre original era el de Alexandre Dumas Davy de la Pailletene y de, el cual es conocido, en una versión castellanizada como Alejandro Dumas. Pero es importante saber que por su abuela paterna tenía orígenes afrolatinos.

Nació en Valers Cotherets, Francia, sus padres fueron Thomas Alexander Dumas, y su madre Marie Louise Elizabeth Labouret Dumas.

Las circunstancias lo separaron de su padre, a quien apodaban el Conde Negro, estando viviendo en Haití en 1864 tuvo que regresar a Francia, cuando él aún era un adolescente, dejado a su hijo, con el fin de reclamar su herencia.

Con la pensión a su madre no pudo tener una adecuada educación, por lo que tuvo que incursionar en diferentes oficios, pero su naturaleza, dotada de imaginación especial, que no conocía límites, lo llevó a superar las privaciones.

Cuando tuvo oportunidad de visitar París, apoyado en las recomendaciones de su familia, logró establecerse entre la noble familia de los Borbones.

Su obra literaria, que empezaba a producir, entra en la polémica de su tiempo, con temas críticos donde abarca la historia y conflicto social, con una crítica a los temas del ambiente de su tiempo, cuando el poder y los intereses personales invadían el poder político y el eclesial, con una tolerancia que pretendía verlo todo como normal.

Esto a la postre estaba a punto de llegar a un conflicto que llevaría un cambio de época, con grandes repercusiones en la vida social y política.

Alejandro Dumas finalmente dejaría un prolífero legado en el cual su arte literario superaría el debate, convirtiéndose en uno de los escritores más leídos, con obras como Los tres mosqueros o El conde de Montecristo, entre otros por un estilo que atrae, haciéndose presente en el cine y en las obras del teatro.

Finalmente, a la edad de 68 años en un lugar llamado Puyas Sena, de Francia, un infarto pone fin a su brillante vida, acompañado por su hijo, del mismo nombre, que sería conocido como Alejandro Dumas hijo, que también sería un escritor como su padre.

Alejandro Dumas muere, pero su legado continuará, causando emoción desde las hazañas de su imaginación.