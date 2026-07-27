Cultura
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Columna

Alumbramiento

Julieta Montero
Julieta Montero |
27/07/2026 12:34
27/07/2026 12:34

    Desde ayer parí la tristeza

    y desde entonces la amo.

    La crié entre mis brazos,

    la alimenté con silencios de corazón,

    creció entre los árboles,

    escuché sus primeras palabras en el viento,

    dimos los primeros pasos juntas,

    la disfrutó mi paladar,

    la paseé por los bosques de la palabra

    en columpios de papel y mecates de tintas

    hasta alcanzar las estrellas.

    Imponente la partera

    le exigió a la memoria que anotase

    fecha y hora del alumbramiento.

    ¿para qué?

    Si quedó prendida a mi corazón

    y con gota a gota lo trasmina.

    Di a luz todo lo pálido

    y le puse por nombre tristeza.

    P.D. mi tiempo tiene la cabeza calva.

    #Columna Semanal
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