Cultura
|
Columna

Amanecer en el mar

Julieta Montero
Julieta Montero |
10/02/2026 12:07
10/02/2026 12:07

    Las sombras son racimos de uvas

    que cuelgan del techo,

    la aurora es una lámpara

    que prende lentamente al día ,

    el sol aparece como un farol de luz pálida

    al final del océano,

    los pasos se acercan y se alejan

    con la misma claridad de las pisadas

    como palabras sin rostro,

    dejando un mensaje de silencio

    tan distante y extenso como el mar.

    El amor tiene la medida de lo eterno

    y sobre la cubierta de popa

    el aire sopla nuestros nombres

    y los encierra en la botella del cielo,

    la memoria busca recuerdos como este

    reflejos en el espejo de la vida,

    en el agua se juntan espuma y ola,

    y el oleaje es uno solo

    en el agua de nuestros cuerpos.

    #Columna Semanal
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube