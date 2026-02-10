Amanecer en el mar

Las sombras son racimos de uvas
que cuelgan del techo,
la aurora es una lámpara
que prende lentamente al día ,
el sol aparece como un farol de luz pálida
al final del océano,
los pasos se acercan y se alejan
con la misma claridad de las pisadas
como palabras sin rostro,
dejando un mensaje de silencio
tan distante y extenso como el mar.
El amor tiene la medida de lo eterno
y sobre la cubierta de popa
el aire sopla nuestros nombres
y los encierra en la botella del cielo,
la memoria busca recuerdos como este
reflejos en el espejo de la vida,
en el agua se juntan espuma y ola,
y el oleaje es uno solo
en el agua de nuestros cuerpos.