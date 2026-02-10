Amanecer en el mar

Las sombras son racimos de uvas

que cuelgan del techo,

la aurora es una lámpara

que prende lentamente al día ,

el sol aparece como un farol de luz pálida

al final del océano,

los pasos se acercan y se alejan

con la misma claridad de las pisadas

como palabras sin rostro,

dejando un mensaje de silencio

tan distante y extenso como el mar.

El amor tiene la medida de lo eterno

y sobre la cubierta de popa

el aire sopla nuestros nombres

y los encierra en la botella del cielo,

la memoria busca recuerdos como este

reflejos en el espejo de la vida,

en el agua se juntan espuma y ola,

y el oleaje es uno solo

en el agua de nuestros cuerpos.