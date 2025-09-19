Anuncia el Isic acciones culturales en municipios sinaloenses

En el Museo de Arte de Mazatlán, Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, dio a conocer los principales programas y proyectos que su dependencia desplegará en Sinaloa durante lo que resta del año para promover la cultura en los municipios.

Avilés Ochoa estuvo acompañado por Raúl Rico González, director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y Mario Alberto Chávez Noriega, coordinador operativo del Museo de Arte de Mazatlán.

El programa más destacado es la edición 2025 es el denominado “Sinaloa lee, Sinaloa crece”, además de actividades y proyectos que tendrán una inversión aproximadamente de 1 millón 500 mil pesos.

Los proyectos incluyen talleres artísticos y artesanales, actividades literarias, y el fortalecimiento de bibliotecas y salas de lectura.

”En estos cuatro años hemos trabajado intensamente en la medida de que los recursos nos lo permiten... no ha habido una semana que las salas de aquí, del Museo, hayan estado desocupadas, esa ha sido una de las vertientes que hemos tenido”, comentó Avilés.

En la reunión con medios informó sobre la donación de libros gratuitos del programa “Sinaloa lee, Sinaloa crece”, que entregaron en la Plazuela República.

Este programa se celebró en una primera etapa en Culiacán, hoy en Mazatlán y el próximo viernes en Los Mochis, y se harán entrega de 10 mil libros gratuitos.

”Le doy un dato adicional, que es una inversión de 579 mil pesos, está primera etapa, son aproximadamente 5 libros los que se entregan por persona, está es una primera inversión que vamos hacer”, dijo.

Anunció que entre otros de los propósitos del Isic es el apoyar a las comunidades indígenas del Estado que están en riesgo.

“Hemos trabajado mucho y yo les doy un dato para demostrarles lo que les digo, en el 2021, último año de la administración anterior, se hizo una inversión de 300 mil pesos, por cada peso que pone el Estado, lo dobla la Federación, y se logró reunir una bolsa de 600 mil pesos, para no hacerles largo el recorrido, este año, en el 2025, se están invirtiendo cinco veces más, de 300 mil que se invirtieron por parte del Gobierno del Estado en el 2021, el gobernador desde el año pasado se ha estado invirtiendo un millón y medio de pesos”, dijo.

En la zona sur comentó que se seguirá impulsando a las agrupaciones, como coros y orquestas, además de que se prevé que se forme una banda tradicional en Concordia.

Reconoció que se estará invirtiendo más en el norte del Estado, ya que se estará trabajando en rescatar la cultura yoreme.

"Vamos a seguir llegando a las comunidades, la idea es llegar con los programas que tienen los municipios y el estado para fortalecer la cultura”, dijo.

Otro de los anuncios relevantes fue el anuncio de los resultados del PACMyC (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias), cuyo objetivo es proteger y preservar el patrimonio cultural en riesgo, que es año multiplicó el número de proyectos apoyados, de 10 en 2023 a 40, en 2024 y 2025, con iniciativas que abarcan desde la enseñanza de la lengua yoreme y la música ancestral, hasta la elaboración de muñecas artesanales, talleres de derechos indígenas, proyectos de violines artesanales y bandas de música regional.

En total, se respaldaron 25 agrupaciones musicales en comunidades como Badiraguato, Choix, El Dorado y La Isla del Bosque.

También se anunció la continuidad de los talleres comunitarios de formación y capacitación, del programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025, distribuidos en los 20 municipios de Sinaloa, con el lema de Creación y Memoria.