Aquí no cabe el olvido

en esta soledad oceánica,

está la calma,

está el deseo,

está el glamour

y una clase de baile en cuatro tiempos

que marcan un antes,

un después,

un izquierdo,

un derecho,

momento ideal para el amor simbólico

con saltos,

palmadas que estallan en aplausos,

ritmos en caderas y brazos que se entrelazan

como alas de pájaros en vuelo,

sin resentimientos en el rostro,

sin dolores pensantes e hirientes.

Una vez más

las manos son molinillos,

palabras de fuego en los labios,

seducción en ritmo,

miradas que explotan

goteando caricias por el cuerpo.

Aquí no cabe el olvido

solo la pasión por la danza.