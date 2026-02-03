Cultura
Aquí no cabe el olvido

Julieta Montero
03/02/2026 11:22
    en esta soledad oceánica,

    está la calma,

    está el deseo,

    está el glamour

    y una clase de baile en cuatro tiempos

    que marcan un antes,

    un después,

    un izquierdo,

    un derecho,

    momento ideal para el amor simbólico

    con saltos,

    palmadas que estallan en aplausos,

    ritmos en caderas y brazos que se entrelazan

    como alas de pájaros en vuelo,

    sin resentimientos en el rostro,

    sin dolores pensantes e hirientes.

    Una vez más

    las manos son molinillos,

    palabras de fuego en los labios,

    seducción en ritmo,

    miradas que explotan

    goteando caricias por el cuerpo.

    Aquí no cabe el olvido

    solo la pasión por la danza.

