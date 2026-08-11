Árbol de cerezo

Al lado de la fuente en el jardín interno

bajo la sombra floreces en fantasma,

te buscas en la cabeza del león,

te hueles en el chorro del agua,

te vistes con piritas y cuarzos,

el viento sonámbulo te entretiene

despeinando con ternura

tus delicadas ramas.

Las flores matizadas en rosa y blanco

exhalan presagios que llegarán un día

cayendo en varas hacia el piso inerte.

La venus que te observa con la vista baja

se levanta entre la ola

con corazón de espuma

en medio de dos garzas doradas.

La noche cae bajo el techo de acrílico

sobre lo rosado del mármol,

y tu fantasma acurrucado duerme

sobre la fría losa que te abraza.