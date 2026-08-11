Cultura
|
voces despeñándose

Árbol de cerezo

Julieta Montero
Julieta Montero |
11/08/2026 13:19
11/08/2026 13:19

    Al lado de la fuente en el jardín interno

    bajo la sombra floreces en fantasma,

    te buscas en la cabeza del león,

    te hueles en el chorro del agua,

    te vistes con piritas y cuarzos,

    el viento sonámbulo te entretiene

    despeinando con ternura

    tus delicadas ramas.

    Las flores matizadas en rosa y blanco

    exhalan presagios que llegarán un día

    cayendo en varas hacia el piso inerte.

    La venus que te observa con la vista baja

    se levanta entre la ola

    con corazón de espuma

    en medio de dos garzas doradas.

    La noche cae bajo el techo de acrílico

    sobre lo rosado del mármol,

    y tu fantasma acurrucado duerme

    sobre la fría losa que te abraza.

    #Poesía
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube