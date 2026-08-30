“Navolato no debe construirse pensando solamente en los próximos tres años”... Llegamos a la última de cuatro columnas que decidí escribir a partir de los comentarios que recibí en Facebook, cuando pregunté, qué cambiarían de Navolato si tuvieran la oportunidad de hacerlo. La pregunta parecía sencilla, pero las respuestas fueron mucho más allá de lo que imaginé. Durante la lectura de los comentarios encontré preocupaciones, reclamos, propuestas y también, algo que considero todavía más importante, una visión de lo que muchos navolatenses quieren para nuestro municipio.

Hablamos de recuperar el orgullo por el centro de nuestra ciudad, de mejorar sus espacios, ordenar las actividades que ahí se desarrollan y volver a darle vida a una zona que por muchos años ha sido punto de encuentro de generaciones. Después hablamos de las oportunidades de desarrollo económico y buscar que una mayor parte de la riqueza que producimos se quede en nuestro municipio. Pero después de leer todas esas opiniones, me quedó una pregunta, ¿cómo podemos hacer para que esas ideas no se queden solamente en comentarios, en esta columna o en buenas intenciones?

Creo que la respuesta está en algo que también apareció entre las participaciones, tener una visión de largo plazo para Navolato. Un proyecto que no empiece de cero cada tres años, porque cada vez que elegimos a nuestros gobernantes pareciera que también volvemos a empezar a construir el municipio. No se trata de que un gobierno deje de tener sus propias prioridades o de que no pueda hacer los cambios que considere necesarios. Se trata de que, como municipio, podamos ponernos de acuerdo en algunos objetivos fundamentales y que cada administración tenga la responsabilidad de avanzar sobre ellos.

Requerimos mejorar en muchos rubros, porque resulta difícil construir si cada gobierno cambia de rumbo, abandona proyectos anteriores o comienza nuevamente a definir hacia dónde debemos caminar. Navolato necesita pensar qué quiere ser dentro de 10 o 15 años y empezar a ir en el camino indicado para ello.

Cada gobierno realiza su visión, pero creo nos hemos quedado cortos ¿Queremos ser un municipio con mayor desarrollo turístico? ¿Queremos darle valor agregado a lo que producimos en nuestros campos y nuestras costas? ¿Queremos generar más empleos para nuestros jóvenes? ¿Queremos recuperar nuestras ciudades y comunidades? ¿Queremos mejores servicios públicos, seguridad, espacios dignos y oportunidades para emprender?

Seguramente la respuesta a muchas de estas preguntas sería sí. El verdadero reto está en ponernos de acuerdo en cómo lograrlo y el que aspira a gobernar debe tener claro cuáles son los caminos para alcanzar proyectos que transformen nuestro municipio. Y aquí aparece nuevamente la participación ciudadana. Porque una visión de municipio no debería construirse solamente desde una oficina. Deben participar los ciudadanos, en todos los sectores y aunque esos foros se realizan, no se ha logrado concretar los proyectos y quedamos estancados.

Los aspirantes a gobernar deben tener claridad de cómo estamos, ver lo que funciona, encontrar coincidencias, identificar los recursos económicos y humanos y construir sobre ellos una parte de su proyecto de gobierno.

También necesitamos que el ciudadano no solamente participe cuando hay una elección, no podemos exigir gobiernos diferentes si como sociedad tampoco estamos dispuestos a participar de manera diferente. Debemos opinar, proponer, vigilar y exigir resultados. Y del otro lado, gobiernos que tengan la disposición de escuchar, explicar, hacer y rendir cuentas.

Puede sonar difícil, pero creo que es todavía más difícil seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Navolato cumplió 44 años como municipio y creo que este aniversario puede ser más que una fecha para recordar nuestra historia. Y dejo para la reflexión de todos, qué municipio queremos dejar a las próximas generaciones.

Porque cuando hablamos de desarrollo, no solamente hablamos de carreteras, Altata, edificios, calles o grandes obras. Hablamos de que una familia tenga mejores oportunidades, de que un joven pueda encontrar trabajo sin tener que irse, de que un emprendedor pueda hacer crecer su negocio, de que nuestros productores puedan obtener mayor beneficio de lo que generan y de que nuestras comunidades tengan mejores condiciones para vivir.

Después de estas cuatro columnas, algo me quedó claro, Navolato tiene problemas, pero también tiene muchas posibilidades. Tenemos recursos, ubicación, tenemos historia y tenemos algo que quizá sea nuestro mayor patrimonio, nuestra gente. Lo que hace falta es organización, visión, continuidad y voluntad para trabajar juntos. Tal vez no nos corresponda a nosotros ver terminado todo lo que Navolato puede llegar a ser, pero sí nos corresponde comenzar a construirlo. Porque el futuro de un municipio no comienza cuando se inaugura una obra. Comienza cuando una comunidad decide ponerse de acuerdo sobre el lugar al que quiere llegar.

Y hago la siguiente pregunta, quizá la más importante de todas ¿Estamos dispuestos a construir juntos el Navolato que queremos para los próximos 10 años? O, ¿usted qué opina, lector?...

Quiero aprovechar este espacio para felicitar a quienes cumplen años esta semana como es el caso de Selene López, Rigoberto Murillo, Raúl Zazueta, Nohemí Castañeda, Lupita López, Rosa Rodelo, Paty Morachis, Manuel Reyes, René Rico, Margoth Urrea, Mariza López, Juanpa Ayón, Rosy Espinoza, Jenny Torres, Martín León, Alberto Montaño, Marcos Cuevas, Irma Lorena Torres, Padro Flores Leal, Aubier Alexander Ortíz y Juan Burgos. Hoy cumplen años Roberto Castro Lomelí, Socorro Ramos y Aracely Hernández. Mañana lo harán Susana Ruiz Ornelas y Moises Félix. Para todos, mis mejores deseos... Mis lectores, nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.