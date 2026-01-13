Cultura
|
Columna

Aún no he partido

Julieta Montero
Julieta Montero |
13/01/2026 11:06
13/01/2026 11:06

    No quiero tomar la decisión de partir

    y que tú seas el poema

    que nunca terminé,

    que me abrace lo gélido

    de brazos inertes,

    que el eco replique el amor

    que no responde

    apagado por el viento frío.

    No quiero que digan

    que ya no estoy aquí,

    que me fui en la corriente del río

    y llegué hasta el oleaje

    de un tranquilo mar.

    Quiero que sepan que estoy

    en el pensamiento tuyo,

    en la melodía del villancico navideño,

    en el cielo que mira por tus ojos,

    en tus noches de desvelo,

    en la taza del café que tomas,

    en la sección de sociales que lees.

    Que aún no me he ido,

    que sigo contigo disfrutando la vida

    sintiéndome siempre.

    #Columna Semanal
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube