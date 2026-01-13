Aún no he partido

No quiero tomar la decisión de partir

y que tú seas el poema

que nunca terminé,

que me abrace lo gélido

de brazos inertes,

que el eco replique el amor

que no responde

apagado por el viento frío.

No quiero que digan

que ya no estoy aquí,

que me fui en la corriente del río

y llegué hasta el oleaje

de un tranquilo mar.

Quiero que sepan que estoy

en el pensamiento tuyo,

en la melodía del villancico navideño,

en el cielo que mira por tus ojos,

en tus noches de desvelo,

en la taza del café que tomas,

en la sección de sociales que lees.

Que aún no me he ido,

que sigo contigo disfrutando la vida

sintiéndome siempre.