Autismo y The good doctor

Hoy en día es esencial hablar del autismo, es fundamental, para erradicar el estigma y promover la inclusión. La sensibilización ayuda a la sociedad a comprender mejor a las personas autistas y sus necesidades, fomentando la empatía y la comprensión. Además, algo muy importante, promueve la detección y el diagnóstico a tiempo, lo que es esencial para iniciar terapias y tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de los niños autistas.

La lucha contra el estigma y la discriminación también es crucial, ya que la sensibilización ayuda a combatir los mitos y prejuicios que pueden conducir al estigma y la discriminación. Por último, la concienciación sobre el autismo es esencial para garantizar que las personas con TEA tengan las mismas oportunidades en ámbitos como la educación, el empleo y la vida social, creando políticas y prácticas que promuevan la inclusión y la equidad.

Por lo antes mencionado, se me hace de suma importancia la serie de televisión The Good Doctor; un doctor diferente, serie interesante por su mensaje, y nos educa a reconocer diferentes patrones conductuales del autismo, la serie llega a visibilizar y no a ocultar socialmente a estas personas, algo muy importante de la serie, llega a sensibilizarnos ante presenta autismo.

La serie sigue las vidas de los cirujanos y residentes del Hospital San José St. Bonaventure, liderados por el brillante y carismático Dr. Shaun Murphy. A través de su historia, aprendemos sobre la perseverancia, la resiliencia y la importancia de la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. Transmite un mensaje profundo sobre la empatía, la inclusión y el crecimiento personal, se destaca la importancia de aceptar y respetar a las personas diferentes, independientemente de sus diferencias.

La serie también aborda temas como la maternidad, la pérdida y el crecimiento personal, mostrando cómo los personajes enfrentan y superan sus desafíos. El final de la serie, que se sitúa varios años en el futuro, muestra cómo Shaun ha logrado construir una vida emocionalmente estable y cómo su legado se ha extendido más allá de su carrera médica. Uno de los grandes logros de esta serie es que trata de transformar la visión sobre el autismo en la televisión global.

Los síntomas del autismo incluyen dificultades en la comunicación y la interacción social, comportamientos repetitivos y una gama de intereses restringidos.

Los principales Síntomas del Autismo: Dificultades en la comunicación, las personas con autismo pueden tener problemas para expresar ideas y sentimientos, así como para comprender el lenguaje corporal y las expresiones faciales.

Problemas de Interacción Social: A menudo, los individuos con autismo muestran poco interés en socializar con otros, prefiriendo jugar solos. Pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones, y a menudo no responden a su nombre o evitan el contacto visual.

Comportamientos Repetitivos: Estos pueden incluir movimientos repetitivos, como balancearse o agitar las manos, así como la repetición de palabras o frases. Estos comportamientos pueden ser más evidentes en momentos de felicidad o estrés.

Intereses Restringidos: Las personas con autismo pueden mostrar un interés excesivo en temas o actividades específicas, a menudo a expensas de otras interacciones sociales o actividades.

Dificultad con Cambios en la rutina: Los cambios en la rutina diaria pueden causar angustia significativa. Los niños autistas pueden reaccionar con berrinches o comportamientos agresivos ante cambios menores en su entorno.

Conclusión

El autismo es un trastorno del desarrollo que se manifiesta de manera diferente en cada individuo. Reconocer los síntomas y buscar ayuda profesional puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas con autismo y sus familias. Si tienes preocupaciones sobre el desarrollo de un niño, es recomendable consultar a un profesional de la salud.