Cultura

Aviso protector

Julieta Montero
Julieta Montero |
30/06/2026 12:01
30/06/2026 12:01

    Eran exactamente las seis de la mañana,

    el sol ya brillaba fuerte,

    un calor húmedo y sofocante

    se sentía afuera de la recámara,

    Un aullido doloroso

    resonó muy fuerte desde afuera

    y se metió por la ventana.

    De un salto Menina se subió a la cama,

    me lamió las manos,

    se acurrucó en un huequito

    que quedaba entre mis brazos,

    su mirada punzante buscó la mía,

    nuestros ojos se miraron

    por un largo momento

    hasta que el perro vecino se calmó.

    Ella bajó su cabeza,

    se enrolló,

    un suspiro de tranquilidad

    exhaló en su aliento,

    metió su carita entre cobijas

    y durmió a mi lado.

    ¿Cuál era el mensaje de ese aullido?

    Después supe que una sombra negra

    recorrió el barrio.

    #Columna Semanal
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube