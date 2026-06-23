Cultura
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Columna

Bajo los cielos de junio

Julieta Montero
Julieta Montero |
23/06/2026 10:21
23/06/2026 10:21

    Lo pausado del tiempo

    nace en el instante cuando la luz se cuaja

    en los primeros rayos del alba,

    la noche se volvió a dormir

    y no quiso sueños que la perturbaran

    en las horas que marcaron las estrellas

    arrulladas por la luna.

    Se vuelve a cumplir el ciclo,

    la oruga es la noche,

    en el día las mariposas se regocijan

    saludando a las flores,

    el viento se desgrana en suave brisa

    y el olor a tierra mojada

    se deposita en el cántaro de la memoria.

    Flores de San Juan tupen el camino

    que lleva hasta la sierra,

    rojas adornan a la tierra y encienden

    la pasión caliente de su entraña,

    el agua canta canciones húmedas

    y chorrean sus risas por los riscos

    de las piedras que detienen

    el terroso cuerpo del río.

    El tiempo se mueve.

    El tiempo no se detuvo.

    Solo se pausa por instantes

    para hacer día noche, noche día.

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