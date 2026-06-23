Bajo los cielos de junio

Lo pausado del tiempo

nace en el instante cuando la luz se cuaja

en los primeros rayos del alba,

la noche se volvió a dormir

y no quiso sueños que la perturbaran

en las horas que marcaron las estrellas

arrulladas por la luna.

Se vuelve a cumplir el ciclo,

la oruga es la noche,

en el día las mariposas se regocijan

saludando a las flores,

el viento se desgrana en suave brisa

y el olor a tierra mojada

se deposita en el cántaro de la memoria.

Flores de San Juan tupen el camino

que lleva hasta la sierra,

rojas adornan a la tierra y encienden

la pasión caliente de su entraña,

el agua canta canciones húmedas

y chorrean sus risas por los riscos

de las piedras que detienen

el terroso cuerpo del río.

El tiempo se mueve.

El tiempo no se detuvo.

Solo se pausa por instantes

para hacer día noche, noche día.