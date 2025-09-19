Brinda la OSSLA un recorrido musical por la saga del videojuego ‘Zelda’

Un recorrido por las aventuras de Link, personaje del videojuego The Legend of Zelda, a través de la música de toda la saga, fue la que disfrutó el público que se dio cita al Teatro Pablo de Villavicencio para escuchar el concierto titulado Las Historias de Zelda I.

Bajo la batuta del director huesped Samuel Murillo, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, brindó un recorrido musical de este videojuego, el cual celebra 25 años de existencia, abriendo la velada con la pieza Zelda I, la Leyenda comienza, seguido de Zelda II, Las aventuras de Link, piezas escritas por Koji Kondo, las cuales fueron acompañadas por imágenes del video juego en sus inicios.

Pieza a pieza, el público, en el que figuró la presencia de jóvenes y fans del videojuego, fue recorriendo los distintos mundos, niveles, retos a los que Link se enfrenta, avidando la emoción de los presentes, gracias a ese recorrido nostálgico de sus personajes.

El concierto continuó con la interpretación de Zelda III, A Link to the past, igualmente acompañada por imágenes de este juego, donde se destaca una mejor calidad de sus imágenes, nuevos mundos, personajes, y mejores aventuras.

Luego llegó la música de Zelda IV: El despertar de Link, en la que con imágenes, muestra como Link naufraga en la isla de Koholint, un lugar lleno de personajes extraños y apariciones de otros mundos, con un solo objetivo, encontrar los ocho instrumentos musicales repartidos por la isla para despertar al Pez del Viento y así escapar de Koholint.

Seguida de esta magistral interpretación, los fans continuaron atentos al escenario para escuchar las versiones de Zelda V: Ocarina del tiempo, Zelda VI: Majora`s Mask, Zelda VII: Oráculo de los años y las estaciones, Zelda VIII: Aventuras de las 4 espadas, Zelda IX: The wind waker, para cerrar el concierto con la obra Zelda X: The Minish Cap.