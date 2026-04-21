Nunca mencionada en el antiguo testamento, la ciudad de Cafarnaúm es un referente en la vida de Jesús, a tal grado que el Divino Maestro llegó a expresar que siendo portadora de una especial gracia no había respondido como debía haber sido.

No es mencionada en el antiguo testamento porque no era entonces la ciudad que llegaría a ser, aun cuando hay vestigios de la existencia de un antiguo asentamiento en ese lugar, desde la edad de bronce, es decir desde el tercer milenio a. C. en una colina-promontorio a la cual llamaban Tel Kinneret las excavaciones revelan evidencias de este asentamiento.

A la llegada de los judíos a esta región, este asentamiento vino a menos, hasta casi desparecer. Volvería a tener una presencia hasta la llegada de la diáspora judía en el Siglo V a.C.

Fue en la época de la dinastía de los asmoneos, después de la liberación de Israel del dominio de los sucesores de Alejandro Magno, 200 años antes de Cristo, cuando vuelve a aparecer floreciendo como asentamiento humano.

Aun cuando no era una ciudad muy antigua, en la época de Jesús adquirió relevancia para los cristianos por su mención en los textos evangélicos. Ahí precisamente fue donde Jesús eligió a los primeros apóstoles, precisamente entre quienes ejercían el oficio de la pesca, actividad muy común en ese lugar por su cercanía al lago Tiberiades o lago de Genesaret.

Las excavaciones realizadas en los últimos siglos del pasado milenio abren una visión de Cafarnaúm, desde 1838, cuando el estadunidense Edward Robinson encontró las ruinas de una edificación, al parecer una sinagoga.

En 1866 Charles William Wilson ubicó en un lugar conocido como Tel Hum, el cual él concluyo que era el sitio donde estaba Cafarnaúm.

Los franciscanos compraron parte del terreno colindante con ese lugar, a la vez que la iglesia ortodoxa de Jerusalén, obtuvieron otra parte se ese sitio.

Posteriores excavaciones han sacado a la luz ruinas de otras construcciones, como la mencionada sinagoga, que según los arqueólogos fue construida en el Siglo IV de esta era y muy probablemente, anteriormente, en ese mismo lugar se encontraba la sinagoga visitada por Jesús, mencionada en los textos evangélicos.

Otro descubrimiento en ese lugar fue el de los restos de la construcción de una casa que data el siglo primero y que algunos la consideran la casa donde viva el apóstol Pedro, por ello sobre sus ruinas se ha construido una iglesia, la cual, para no dañar la construcción se sostiene sobre unas columnas que la sostienen.

Cabe señalar que no hay datos indicadores de una participación bélica en los acontecimientos violentos en contra de los romanos posteriormente.

Cafarnaúm a pesar de su escaso tiempo de existencia, en la era de Jesús, es un importante lugar para el cristiano, por su cercanía al lago Tiberiades y los lugares en donde fueron proclamados los primeros mensajes del Reino de Dios, pero sobre todo por la presencia del Divino Maestro en ese lugar.