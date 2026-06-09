La imaginación parece volar a lugares fuera de este mundo en donde vivimos, una natural arquitectura sin similar con formas no comunes en nuestra vista habitual.

Desde el periodo neolítico se considera como el inicio en la península de Anatolia, la que llegaría a ser conocida como Capadocia, llegando a convertirse en puerta de entrada y de salida para fusionar la ancestral y valiosa antigüedad del continente asiático y el desarrollo reciente del continente europeo, convirtiéndose en lugar predominante en la cultura universal.

El nombre de Capadocia proviene del antiguo imperio Persa, quienes lo designaban como Katpatuka, degenerando en el actual Capadocia cuyo significado, se cree, es el de tierra de caballos hermosos.

El idioma griego se debe a una presencia de esta etnia en ese lugar, convirtiéndose en lengua de intercambio dentro de la actual Anatolia central, por ello esta comunidad es designada como los griegos de Capadocia o simplemente los Capadocios.

Junto al destino que más tarde acompañó a Asia Central, la ubicación de este punto geográfico tuvo luces y sombras en cuanto a su destino, convirtiendo su localización en un privilegiado punto por el cruce comercial, pero también en una tragedia, en la conocida masacre otomana, teniendo como actor principal al Imperio Otomano, un genocidio ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Cuando masacraron a los cristianos de ese lugar.

La historia original de remonta al Imperio Hitita y hacia el 1300 a. C. fue colonizado, después, por los habitantes de Micenas. Más adelante sería conquistada por Alejandro Magno.

A la desintegración del imperio de Alejandro Magno, con la repartición territorial del efímero imperio, Capadocia llevo una relación con el naciente Imperio Romano, primero como contrarios y luego como aliados.

En los inicios del cristianismo Capadocia es mencionada entre las siete iglesias del Apocalipsis estando relacionada con Antioquia, comunidad cristiana fundada por el mismo san Pedro, el apóstol san Pablo menciona tres viajes realizados a ese lugar. Varios de los primeros cristianos y santos son originarios de Capadocia.

En el Siglo IV de nuestra era, cuando fue instaurado el Imperio Romano de Oriente, el cristianismo tuvo un auge creciente en ese lugar, instituyendo templos en las cuevas naturales que le dan su especial aspecto.

Después de este periodo que duraría hasta el Siglo XI, cuando fue conquistada por el Imperio Otomano, dando origen a una serie de conflictos entre bizantinos, cruzados, seléucidas y otomanos.

En la actualidad su legado histórico y su escenario natural único convierten a Capadocia en un atractivo para el visitante. Un lugar donde está presente la historia y la belleza natural.