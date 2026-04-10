Casa MoMa, XV años

Desde que decidí radicar aquí en Mazatlán, hace ya muchos años, a mi papá le encantaba venir a visitarme pues él amaba el mar, y con gusto venía a visitarme, a mi mamá se le dificultaba venir, un día que vino mi hermana menor y mi mamá, la vi un poco triste y le pregunte porque estaba así, me dijo, no estoy triste estoy aburrida, me gusta venir a verte, pero aquí en Mazatlán no tengo amigas, no tengo nada de actividades que me gustan, y le pregunté ¿qué podría yo hacer para verla contenta en Mazatlán?, “preséntame señoras de mi edad y que sean alegres y les guste hacer manualidades y regresaré con gusto”, ese día me dejó una gran tarea, con tal de que viniera y disfrutara su estadía aquí en Mazatlán, yo estaba dispuesto a cumplir con su petición.

Ese día comencé a platicar con mi hermana Acela y nos preguntamos ¿ cuántos adultos mayores estarán aburridos con su vida y solos en su casa?, hicimos un programa que fue el pionero de Mazatlán, un programa para personas que fueron muy activas y ahora ya en la adultez encerrados en su casa y solo viendo televisión y a veces hasta desarrollan un tipo de depresión y enfermándose por esa inactividad y falta de socialización con personas de su edad, donde comparten, gustos, música, bailes, arte, ejercicio y de más.

Entonces me di a la tarea de analizar la vida de mi mamá en Torreón y me di cuenta que ella era feliz y disfrutaba sus días porque ella contaba con un grupo social, otro grupo de personas que hacían todos los días una rutina de ejercicios: tai chi, caminar y yoga, y otro grupo de voluntarias que enseñaban manualidades, corte y confección, y tejido en colonias desprotegidas en Torreón entonces diseñamos un programa para personas de la tercera edad, donde hay tres ejes principales: activación física, gimnasia cerebral y terapia ocupacional.

Comenzamos este programa con todo el profesionalismo que se requiere para las personas de la tercera edad y con mucho orgullo, sacrificios, y capacitándonos, hemos ido creciendo, y desarrollándonos, pero siempre con empatía, respeto y humanismo hacia nuestros adultos mayores, y ahora desde hace 8 años contamos con unas instalaciones adecuadas, cómodas, funcionales y equipadas pensando en ellos.

Casa MoMa después de ser el pionero, nos mantenemos actualmente como el centro de adultos mayores de gran prestigio, atendido por profesionales en todas nuestras áreas: fisioterapia, tanatología, y terapia ocupacional, nos llena de orgullo que cumplimos XV años en este 2026, 15 años de aprendizajes, de alegría, de convivencia , de lágrimas de felicidad y a veces de dolor, de risas, de bailes, fiestas, de acompañamiento, estamos felices como integrantes de Casa MoMa por llegar a este aniversario, nuestro máximo es ver a nuestros adultos mayores felices y plenos y muchos comentarios de sus hijos de agradecimiento por nuestra labor, y realmente no hay mejor pago.

Iniciamos con el nombre de “casa antigua” ya que empezamos en una casa muy bella de nuestro querido centro histórico, pero el grupo fue creciendo y nos dimos cuenta que necesitábamos más espacio y sobre todo instalaciones adecuadas para ellos, en el 2018 construimos unas nuevas instalaciones, con las comodidades adecuadas para ellos y en un diseño arquitectónico moderno.

En ese momento me di cuenta que teníamos que cambiar de nombre, ¿cómo lo llamaríamos?..... recordé que la idea de este proyecto nos la dio mi mamá, ella fue la que nos motivo a ver y analizar esta etapa de vida, hacer algo para adultos mayores, y recordé que a mi mamá mi abuelo la nombraba: MOMA, creo que fue el mejor homenaje para ella, que disfrutó varios años de este centro, y todo cambió ya creado el grupo mi mamá decía: voy a Mazatlán “con las muchachas, mis amigas a divertirme y a convivir”. Y ya tenemos casi 10 años que también señores se han unido a los grupos y este proyecto, que varios han intentado copiar sin éxito, nosotros seguimos creciendo y generando adultos mayores felices y disfrutando su etapa de vida.

Gracias a todos por su confianza en nuestro proyecto.