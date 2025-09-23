Chicharras, grillos y copechis

Dicen que las chicharras cantan para pedir agua, que los grillos lo hacen para que no escuchemos los lamentos de los muertos, que los copechis son lámparas de las noches obscuras dicen tantas cosas dicen dicen...

El canto de la chicharra es orquestal, todas entonan al mismo tiempo las notas de la vida: agua agua agua...

El canto del grillo es un canto inútil. Cada quien escucha el lamento de sus muertos, en su interferencia oculta el dolor ajeno.

La luz de los copechis alumbra el camino de la nada y de la vida, la vereda a los enamorados cuando hacen una sola sombra camino al río.