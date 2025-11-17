Cierra la FIL con la saga de ‘El Zurdo Mendieta’ de Élmer Mendoza

La Feria del Libro Culiacán 2025 llegó a su fin en el Foro MIA con la fuerza narrativa de Élmer Mendoza, uno de los autores más emblemáticos de Sinaloa y México, quien presentó el relanzamiento en formato de bolsillo de las novelas “Balas de plata”, “La prueba del ácido” y “Nombre de perro”.

Se trata de tres novelas que forman parte de la célebre zaga del detective El Zurdo Mendieta.

El la presentación, lo acompañaron el escritor Eduardo Antonio Parra y Elizabeth Moreno, especialista en literatura del norte, quienes conversaron sobre la trascendencia literaria del personaje y el impacto que ha tenido en la narrativa criminal contemporánea.

Ambos coincidieron en que El Zurdo Mendieta es un detective profundamente humano y vulnerable, un hombre roto que vive en el corazón de Sinaloa.

“Es el detective más inverosímil del mundo contemporáneo”, señalaron, destacando su ironía, su autenticidad y el motor emocional que lo impulsa: el amor. Un protagonista que no pretende resolver el mundo, sino sobrevivir dentro de él, retratando así una versión cruda y real del México actual.

La jornada concluyó con la entrega de un reconocimiento al escritor Élmer Mendoza y al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil por su labor en el impulso a la cultura en México.

El reconocimiento fue entregado por Juan Pablo Gómez Salazar, regidor del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, y representante de la presidencia de la Fundación Checo Pérez.

Con palabras de agradecimiento, Mendoza cerró el mensaje final señalando que es un orgullo que “la literatura abrace a Culiacán, Sinaloa”, dando así por concluidas las presentaciones literarias de esta histórica tercera edición de la FIL Culiacán 2025.