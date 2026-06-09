Cantores de verano

destino efímero

de polvo a polvo.

17 años enterrados vivos.

Raíces de canto calladas

de corazones que explotan.

Temperatura que hierve

en la piel del sonido,

llamadas al deseo

de junio a septiembre.

Alas transparentes

cantan a la vida,

cantan al amor,

cantan a la madre,

cantan a la mujer

y cantan a la muerte

apagando su canto

en cinco semanas.

El aire esfuma el recuerdo

del apareamiento melodioso.

Llamado de sangre ,

esperanzas ocultas de hijos

en luna brillante

fundiéndose en la tierra que se nutre.

Un nuevo ciclo comienza,

17 años obscuros entre raíces

por solo un mes de canto sobre la tierra.