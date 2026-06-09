Cantores de verano
destino efímero
de polvo a polvo.
17 años enterrados vivos.
Raíces de canto calladas
de corazones que explotan.
Temperatura que hierve
en la piel del sonido,
llamadas al deseo
de junio a septiembre.
Alas transparentes
cantan a la vida,
cantan al amor,
cantan a la madre,
cantan a la mujer
y cantan a la muerte
apagando su canto
en cinco semanas.
El aire esfuma el recuerdo
del apareamiento melodioso.
Llamado de sangre ,
esperanzas ocultas de hijos
en luna brillante
fundiéndose en la tierra que se nutre.
Un nuevo ciclo comienza,
17 años obscuros entre raíces
por solo un mes de canto sobre la tierra.