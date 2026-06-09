Cultura
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Columna

Cigarra

Julieta Montero
Julieta Montero |
09/06/2026 12:46
09/06/2026 12:46

    Cantores de verano

    destino efímero

    de polvo a polvo.

    17 años enterrados vivos.

    Raíces de canto calladas

    de corazones que explotan.

    Temperatura que hierve

    en la piel del sonido,

    llamadas al deseo

    de junio a septiembre.

    Alas transparentes

    cantan a la vida,

    cantan al amor,

    cantan a la madre,

    cantan a la mujer

    y cantan a la muerte

    apagando su canto

    en cinco semanas.

    El aire esfuma el recuerdo

    del apareamiento melodioso.

    Llamado de sangre ,

    esperanzas ocultas de hijos

    en luna brillante

    fundiéndose en la tierra que se nutre.

    Un nuevo ciclo comienza,

    17 años obscuros entre raíces

    por solo un mes de canto sobre la tierra.

    #Columna
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