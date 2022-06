No se trata de que todos seamos iguales, sino de aprender a respetarnos, fue el lema de la comunidad que coronó como su representante a la cantante Ninel Conde.

La cantante mexicana agradeció la invitación a ser Reina porque eventos como ese, tan llenos de cariño, son alimento para el artista.

“Cumplí 25 años de carrera, de trabajo, esfuerzo, lo que me enseñó mi madre que está en el cielo, de no escuchar hacia los lados, a los detractores, sino mirar al frente y Dios te premia con estos eventos, yo no tengo tiempo de chismes, sino para trabajar, y lo que las mujeres trabajadoras sabemos hacer”, dijo.

Y luego volvió a la escena a seguir compartiendo su música, cantó El anillo y cerró con Dame, pero ante el llamado insistente del público que le pedía otra, regresó para interpretar un éxito de la Sonora Dinamita, Oye.