El Festival de Cine Documental DocsMx fue testigo de un evento conmovedor que recordó la importancia de la pesca en México. El estreno del cortometraje documental “Té de agua salada” contó con la presencia de las pescadoras protagonistas, verdaderas heroínas de la alimentación, cuyas historias nos inspiran a cuidar nuestros océanos, sin importar qué tan lejos vivamos de ellos.

“Té de agua salada” protagonizado por cinco pescadoras almejeras de Sinaloa, ofrece una mirada íntima a la vida de estas mujeres y su conexión con el mar.

El documental narra, desde la perspectiva de sus protagonistas, la importancia del mar, la pesca, las amenazas que enfrentan y la ilusión de un futuro con mares sanos y abundantes.

“Se debe visibilizar el trabajo y hacer justicia a la pesca, y a las mujeres que nos dedicamos a ella. Somos verdaderos héroes de la alimentación de nuestro país y necesitamos que se nos tome verdaderamente en cuenta. Las autoridades tienen mucho trabajo que hacer, y deben empezar a voltear a ver el mar y aplicar las leyes que se han dedicado a escribir para su bienestar,” dijo Yanett Castro, pescadora de tercera generación de Altata, Sinaloa y coprotagonista del documental.

“Necesitamos que las autoridades volteen a ver al sector pesquero. Se habla de héroes de la alimentación, pero no se habla de que hay mucha desigualdad para nuestra actividad; que no tenemos servicios de educación, ni de salud, no podemos pagar una casa digna,” finalizó Castro.

Yorjana Pérez, pescadora y coprotagonista de “Té de agua salada”, dijo: “el mar para mí es mi familia, es mi hogar, es el sustento familiar, de aquí comemos, aquí vivimos. Aquí tengo todos mis recuerdos, añoranzas. Para mí es todo, sin embargo, cada día enfrentamos enormes amenazas y las autoridades deberían actuar para detener la contaminación, para que el día de mañana la pesca sea redituable.”

La contribución de los productos marinos a la dieta mexicana es vital, sin embargo, las pesquerías están en declive debido a temas como la pesca ilegal, la contaminación de nuestros mares y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades y legisladores.

“Recuperar las pesquerías no es solo un tema ambiental, es un tema de derechos humanos. Cuidar nuestros océanos es cuidar de nuestra gente, y estamos en el momento justo para hacerlo. Esta es una de las grandes oportunidades que tiene por delante la nueva administración federal que acaba de tomar las riendas del país”, dijo Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México.

Invitan a ver el documental

Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, invita a ver “Té de agua salada” y hace un llamado urgente: proteger los mares de México, proteger el derecho humano a la alimentación.

Presentación

El documental se presentará de manera virtual el miércoles 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en la página de Facebook de Oceana (www.facebook.com/oceanamexico) en México a las 19:00 horas del Pacífico.