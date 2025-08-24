Cultura
Duele el frío en la vuelta de la esquina

Julieta Montero
24/08/2025 14:30
    Duele el frío a la vuelta de la esquina

    donde se juntan las dos corrientes de aire.

    La ciudad tiene los ojos cerrados y no sueña.

    Se adelanta el invierno a los cuerpos

    y sostiene la noche veraniega

    como cariátide en la ventana

    salvando del olvido los recuerdos.

    Deslavado el viento

    se lleva silencios llenos de palabras

    atrapadas en la garganta del tiempo.

    Un corazón suspira y resplandece

    en la telaraña de la memoria,

    los brazos no poseen la fuerza del abrazo

    ni los labios la ternura rosada del beso.

    Gotas de agua perlan el cuerpo.

    Ya no somos los dos enamorados de la vida:

    un pétalo de la rosa se desprendió

    y dejó melancolía en el tallo.

