Duele el frío en la vuelta de la esquina

Duele el frío a la vuelta de la esquina

donde se juntan las dos corrientes de aire.

La ciudad tiene los ojos cerrados y no sueña.

Se adelanta el invierno a los cuerpos

y sostiene la noche veraniega

como cariátide en la ventana

salvando del olvido los recuerdos.

Deslavado el viento

se lleva silencios llenos de palabras

atrapadas en la garganta del tiempo.

Un corazón suspira y resplandece

en la telaraña de la memoria,

los brazos no poseen la fuerza del abrazo

ni los labios la ternura rosada del beso.

Gotas de agua perlan el cuerpo.

Ya no somos los dos enamorados de la vida:

un pétalo de la rosa se desprendió

y dejó melancolía en el tallo.