Duele el frío en la vuelta de la esquina

Duele el frío a la vuelta de la esquina
donde se juntan las dos corrientes de aire.
La ciudad tiene los ojos cerrados y no sueña.
Se adelanta el invierno a los cuerpos
y sostiene la noche veraniega
como cariátide en la ventana
salvando del olvido los recuerdos.
Deslavado el viento
se lleva silencios llenos de palabras
atrapadas en la garganta del tiempo.
Un corazón suspira y resplandece
en la telaraña de la memoria,
los brazos no poseen la fuerza del abrazo
ni los labios la ternura rosada del beso.
Gotas de agua perlan el cuerpo.
Ya no somos los dos enamorados de la vida:
un pétalo de la rosa se desprendió
y dejó melancolía en el tallo.