Cultura
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VOCES DESPEÑÁNDOSE

El abanico

Julieta Montero
Julieta Montero |
01/09/2026 19:15
01/09/2026 19:15

    Es como si el abanico supiera

    que me estoy quemando por dentro,

    que me derrito por fuera,

    por eso, desesperado gira y gira

    sin dejar de batir sus alas.

    Mi mirada le da las gracias

    sacudiéndose el sopor,

    él sonríe con movimiento

    de majestuoso señor

    aventando hacia abajo el viento

    para quitar la calor.

    Suspendido en el vacío

    de la oquedad de la sala,

    el techo lo detiene

    para que bailen sus aspas.

    El calor brota por los poros

    bañando la piel ardiente

    que en gotas cristalinas

    se desliza por la pendiente

    del cuerpo que se deshace

    en el agua transparente .

    Me estoy derritiendo por fuera,

    me estoy quemando por dentro,

    es el verano del trópico

    que llena de agua el verso.

    Es como si el abanico supiera
    que me estoy quemando por dentro,
    que me derrito por fuera,
    por eso, desesperado gira y gira
    sin dejar de batir sus alas.
    #Poesía
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