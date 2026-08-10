El bien de todos

1) Para saber

“Si la justicia no existe para todos, no existe para nadie” (Ursula K. Le Guin). El quinto principio que guía la Doctrina Social de la Iglesia es la Justicia Social. El Papa León XIV señala en la Encíclica que se refiere, tanto al trato de los individuos, como al modo en que se organizan las formas de convivencia. Ha de tener en cuenta a todos, pues “toda institución está llamada a servir a la persona humana y a su dignidad”, en el ámbito social, económico o político.

Se ha de atender de modo especial a los más vulnerables: pobres, migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la violencia, personas que viven en periferias urbanas o existenciales... Sólo así se sigue con fidelidad a Jesús que se identificó con los más pequeños, débiles, enfermos o extranjeros.

2) Para pensar

El Papa ha señalado que la justicia social nos corresponde a todos. Si cumplimos con nuestros deberes y hacemos el bien siguiendo el dictado de nuestra conciencia apoyada en el bien y la verdad, contribuiremos a la paz y al bien común. Hay muchos protagonistas desconocidos que siguiendo su propia conciencia han hecho del mundo un mejor lugar.

El Papa León relató un caso no muy conocido de una persona que gracias a su actitud y decisión salvó tal vez a millones de personas. Fue gracias a que siguió a su conciencia frente a lo que le señalaba una máquina. Es el caso del oficial soviético Stanislav Petrov, cuya decisión contribuyó a evitar una posible guerra atómica mundial el 26 de septiembre de 1983.

Sucedió que los radares del búnker cercano de Moscú, donde Petrov estaba de guardia, detectaron el lanzamiento de varios misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos dirigidos hacia la Unión Soviética. Se trataba de un error del sistema de localización por satélite soviético, pero eso nadie lo sabía. Y “Petrov, desobedeciendo las órdenes y el protocolo, decidió no informar del supuesto ataque: una decisión tomada con la conciencia de quien sabía que ese simple gesto podría causar millones de muertos”, escribió el Papa.

Un mundo en el que fueran las máquinas, por muy sofisticadas y rápidas, las que decidieran bombardear a personas indefensas sería realmente aterrador, aseguró el Pontífice. Y añadió: “La conciencia de un solo hombre puede valer tanto como el mundo entero”.

3) Para vivir

El principio de la justicia social se refiere también a recomponer los vínculos rotos y a reintegrar al que ha sido excluido, teniendo en cuenta las heridas provocadas por las injusticias: guerras, discriminaciones raciales o de género, violencia contra pueblos enteros y explotación. Esto puede significar restituir dignidad y voz a quienes han sido ignorados. Que nadie quede excluido al negársele el acceso a las tecnologías básicas, o sea perjudicado por algoritmos que reproducen prejuicios y discriminaciones.

De modo que el criterio no sea sólo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. El papa León recordó que es preciso erradicar las estructuras de pecado, mencionadas por San Juan Pablo II, pues se oponen a la voluntad de Dios. Todos podemos contribuir con nuestro esfuerzo en la propia conversión personal. (articulosdog@gmail.com).