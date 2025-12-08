El Carnaval de Mazatlán 2026 lleva su primer cómputo a Pradera Dorada y San Joaquín

La fiesta más grande del puerto saldrá de su ruta tradicional para conquistar nuevas colonias.

Este jueves 11 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, Pradera Dorada, Villa Verde, Villa Florida, La Floresta, Viva Progreso y San Joaquín se llenarán de música, danza y color con la gran manifestación y el primer cómputo del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, bajo el lema “Arriba la Tambora”.

El recorrido iniciará en la Avenida Múnich, frente al Estadio El Encanto, donde un cohetón marcará el arranque de una caravana festiva que avanzará por las principales vialidades de la zona hasta llegar al Parque Deportivo San Joaquín.

Ahí, desde las 17:30 horas, se llevará a cabo el primer cómputo para elegir al Rey de la Alegría y a la Reina Infantil de la próxima edición del Carnaval.

La manifestación será encabezada por la actual corte real, Lucero I, Reina del Carnaval; Desiré I, Reina de los Juegos Florales; Ángela I, Reina Infantil; Ximena II, Reina de la Poesía y Brayan I, Rey de la Alegría.

Junto a ellos, comparsas de Danzare Estudio, Idance Studio y la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la Banda del Bello de Mazatlán, aportarán energía y ambiente durante los 90 minutos de recorrido.

La pasarela de aspirantes incluirá a las candidatas a Reina del Carnaval 2026, cada una acompañada de las porras que llenarán las calles de color, así como a los candidatos a Rey de la Alegría y a las niñas que buscan convertirse en la próxima Reina Infantil.

Al final del trayecto, el Parque San Joaquín se convertirá en un gran escenario donde el Grupo Musical Fussión hará bailar a los asistentes. También se presentará el coreógrafo Cali Ferrer con su grupo folclórico, que rendirá tributo a la tradición costeña con bailes típicos de la región.

La invitación está abierta para que familias y aficionados al Carnaval asistan, apoyen a sus candidatos y disfruten de esta vibrante y esperada manifestación rumbo al Carnaval Internacional Mazatlán 2026.

El recorrido

La salida de la caravana iniciará en Avenida Munich, a las afuera del Estadio El Encanto, y avanzará con dirección a Fraccionamiento Pradera Dorada.

Continuará por la Avenida Monte Ribereño, Avenida Genaro Estrada, Camino Circunvalación, Benjamín Franklin y al llegar a Pradera Dorada III, para incorporarse a Avenida Manuel Clouthier, continuar hacia Avenida Jacarandas, calle El Walamo y concluir en el Parque Deportivo San Joaquín, ubicado en calle Siqueros.

Candidatas a Reina del Carnaval 2026

1. Joanna Georgina Castillo Monroy (Fucsia)

2. María Monserrat Zamudio Peinado (Verde Limón)

3. Marbella Valenzuela Medina (Dorado)

4. Marbella Rivera Peraza (Naranja)

5. Anahí Esparza Aguilar (Rojo)

6. María Karely Tirado Martínez (Morado)

7. Mariana Lizbeth Guerrero Valenzuela (Amarillo)

8. Danya Carolina Moreno Rivas (Negro)

9. Andrea Elizabeth García Navarro (Azul Cielo)

Candidatas a Reina Infantil

1. Eileen Cruz Corona (Lila)

2. Noelia Vega Covarrubias (Amarillo)

3. Elisa Gutiérrez (Rosa Pastel)

Candidatos a Rey de la Alegría

1. Víctor Joel García López (Naranja)

2. Romeo Antonio Martínez Rivera (Verde)

3. Víctor Guillermo Orrante Leal (Azul Rey)

4. José Javier Osuna “El Chiras” (Rojo)