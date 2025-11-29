El duelo en los animales

De acuerdo a ciertas investigaciones se ha llegado a la conclusión, que los animales sí parecen experimentar algo parecido al duelo, aunque definitivamente diferente al duelo que experimenta el humano, no todos los animales lo hacen, pero varias especies muestran conductas que sugieren tristeza, pérdida o aflicción cuando muere un compañero, una cría o un miembro del grupo donde pertenecen.

¿Qué se entiende por “duelo animal” ?, el duelo implica una reacción emocional y conductual frente a la pérdida de un ser cercano, es claro que en animales no se puede hablar de un duelo consciente, como sucede en los humanos, pero sí de manifestaciones de apego y sufrimiento cuando ese vínculo se rompe.

Y sí muchos animales experimentan formas de duelo, claro que muy diferente a lo que experimentan las personas, aunque se ha observado comportamientos que muestran tristeza, confusión o apego. Los científicos han demostrado que varios animales reaccionan ante la pérdida, no solo mamíferos grandes, sino también aves y hasta algunos peces

Algunos ejemplos conocidos, el elefante es el ejemplo más documentado, tocan y acarician con la trompa los restos óseos o el cuerpo del elefante muerto, permanecen cerca durante horas o días, emiten sonidos graves, como si fueran lamentos y disminuyen su actividad. Se ha visto que incluso visitan los lugares donde murieron sus compañeros tiempo después.

Perros, cuando muere un compañero o su dueño, pueden perder el apetito dormir más, gemir o buscarlo, aunque parte de esto puede ser una respuesta a los cambios del entorno, también parece reflejar apego emocional real.

Delfines y ballenas, algunas madres cargan durante días el cuerpo sin vida de sus crías, impidiendo que se hunda, los miembros del grupo se acercan, lo rodean y permanecen cerca un tiempo, se interpreta como una forma de “procesar” la pérdida o de vínculo materno fuerte.

Los cuervos se reúnen alrededor de un miembro muerto, en lo que algunos científicos lo han llamado funerales de cuervos”.

Los gansos o loros, la pérdida de la pareja puede causar apatía o incluso rechazo de alimento.

Chimpancés y gorilas muestran tristeza evidente: dejan de comer se aíslan, o permanecen junto al cuerpo, las madres cargan a sus crías muertas durante días, el grupo a veces muestra comportamientos de consuelo mutuo, sus reacciones son sorprendentemente parecidas a las humanas. Los otros miembros del grupo muestran curiosidad y calma, como si entendieran la pérdida.

No se puede saber exactamente qué sienten, pero sus comportamientos indican apego, empatía y emoción. No es una reacción automática es un proceso de vinculación y pérdida, muy parecido al duelo humano.

El duelo muestra que muchos animales tienen emociones complejas y vínculos sociales profundos, nos enseñan que el dolor por la pérdida no es solo humano: forma parte de la vida y la conexión en muchas especies.