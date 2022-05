Realmente no soy muy aficionado a ver televisión, tengo solo poco tiempo para verla, y las series que nos brinda Netflix, la verdad algunas son muy buenas, o más bien de todo hay, para todos los gustos, hace poco, que no tenía nada qué ver esa noche, cheque las novedades de las series y vi el título: El embarazo de Kentaro, pensé que era una simple comedia y la verdad por lo general busco ese género, pues con las tragedias que oigo en el consultorio, desde abuso sexual, muertes, y otros tipos de pérdidas, lo que trato en la noche es relajarme, pero me llevé una verdadera y positiva experiencia al ver el contenido de la serie.

Hoy en día investigué que la serie japonesa, ya genera polémica, la serie viene generando controversia por su historia “progresista”, dando una fuerte sacudida al pensamiento machista que lamentablemente persiste a nivel mundial, y sobre todo trata el tema de la discriminación de género, que pasaría si un hombre llega a embarazarse, como decía mi abuela: si a los hombres les hubiera tocado parir.... ¡Ya se hubiera acabado el mundo!

¿Por qué creemos eso? Básicamente porque, por regla general, los varones nos quejamos por todo, se puede decir que, en promedio, nuestro umbral del dolor es muy bajo, y eso no se puede negar. Si por una simple enfermedad, como lo puede ser una gripa, damos mucha lata, y pedimos todos los cuidados necesarios, somos los peores pacientes en un hospital, ahora pensemos: que parir sería para los hombres, no un infierno sino mil.

Y simplemente no generamos la capacidad de crear empatía para una mujer embarazada, ni por todo lo que implica, desde las náuseas o dar la noticia, muchas mujeres se enfrentan a situaciones de agresión verbal y físicas al anunciar que están embarazadas, cuando es un acto que se llevó en conjunto, ninguna mujer se embaraza sola, también en el ambiente laboral, pasan por una serie de rechazos y burlas de sus compañeros de trabajo, o sea la mujer no la tiene fácil, a parte somos una cultura machista, que castiga y emite juicios a las mujeres en general y más si está embarazada.

“Cuando un exitoso publicista que lo tiene todo resuelto queda embarazado, se ve obligado a enfrentar las desigualdades sociales que ni sabía que existían”, indica la sinopsis de la serie de Netflix.

Kentaro está embarazado (también conocida como El embarazo de Kentaro o, en inglés, He’s Expecting) es una comedia dramática japonesa en formato de serie dirigida por Yuko Hakota y Takeo Kikuchi.

La historia tiene lugar en un mundo en el que, en raras ocasiones, los hombres pueden concebir y dar a luz. Kentaro Hiyama, un publicista de élite, descubre inesperadamente que está embarazado, así que su vida dará un vuelco inesperado.

La serie tiene un enfoque inteligente y adulto que se aleja de cualquier acercamiento morboso para proponer un drama increíblemente realista sobre la discriminación sexual y la dificultad existente en la actualidad al afrontar la conciliación familiar con el mundo laboral.

No esperes una historia que aborde la identidad de género desde el embarazo, ni que te ofrezcan soluciones científicas a lo que propone. En realidad, la idea simplemente es para reflexionar sobre las relaciones humanas, sin que haya que darle más vueltas, la trama es que es un mundo en el que los hombres pueden concebir y dar a luz, punto y final. No tiene sentido plantearse como ha llegado a producirse la fecundación del óvulo dentro del cuerpo del hombre, ni si es posible gestar un feto sin tener la cavidad uterina necesaria para hacerlo. Debes ser capaz de asimilar una hipótesis más propia del cine fantástico para poder disfrutarla, si no consigues asimilarlo desde un principio es que esta no es tu serie.

Una historia en donde, una situación en la que se invierten los roles de género. Es una manera audaz para acercarse a algunas de las problemáticas que sufren a diario las mujeres de hoy en día. La sexista sociedad actual, en donde México no se queda atrás, aún es deudora de un tradicionalismo asfixiante en cuanto a las expectativas familiares que vinculan el éxito personal a la consumación del matrimonio o la culminación efectuada con la crianza de la correspondiente descendencia. Hay comentarios incómodos o dolientes que sirven para entender mejor la situación de la mujer en entornos patriarcales.

Kentaro está embarazado, es una arriesgada comedia dramática que consigue mantener el equilibrio para no caer en lo simplemente absurdo. Se acaba viendo con naturalidad y empatía, los personajes resultan creíbles en sus interrelaciones emocionales. El protagonista, Kentaro Hiyama (Takumi Saito), es un publicista de éxito que en la cumbre de su carrera se queda embarazado de una de sus amantes, Aki Seto (Juri Ueno), una periodista especializada en entornos digitales. Su relación es un tanto peculiar y no se cae en el estereotipo de la relación romántica. Ni siquiera son pareja, pero deberán abordar la nueva situación con el apoyo mutuo para debatir, por ejemplo, sobre si lo mejor para ambos es abortar o si deberían casarse en caso de que decidan criar al bebé.

Muchas mujeres en consulta me comentan “si supiera mi marido, por lo que pasamos las mujeres, no tiene ni la mínima idea.....”, esta es tu oportunidad de sensibilizar a tu pareja, invítalo a ver la serie y platiquen entre ustedes, quizás y lo espero, que con el contenido tan bien llevado de la serie muchas parejas se fortalezcan.