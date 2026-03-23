El significado de la Iglesia

1) Para saber

“La Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo”, afirmaba San Juan Pablo II. Ahora el Papa León XIV empezó a reflexionar sobre el documento del Concilio Vaticano II dedicado a describir a la Iglesia: Lumen Gentium (Luz de los pueblos). Empezó por recordar que san Pablo describe la Iglesia como un misterio. Pero no significando algo oscuro o difícil de entender, sino todo lo contrario, indica una realidad que antes estaba escondida y que ahora se da a conocer. ¿Cuál es esa realidad? Es el plan de Dios para unificar a todas las criaturas. Ese plan se llevó a cabo gracias al sacrificio de Jesucristo en la Cruz.

Hace días me preguntaba una adolescente por qué fue necesario que Jesús tuviera que padecer la muerte de Cruz. No es tan simple la respuesta, hay que tener en cuenta la historia del hombre, Jesús viene a sanar al hombre que se encontraba roto, “fragmentado” dice el Papa León: el pecado había dañado su propia naturaleza, y también había quedado rota la unión con Dios. Y gracias al sacrificio de Jesús el hombre ya puede tener la unión con Dios, una comunión con Él. Esta Cuaresma nos lleva a conmemorar los momentos culminantes con que se llevó a cabo esa restauración: el misterio pascual. Sacrificio que se hace presente en cada Santa Misa.

2) Para pensar

En una ocasión se encontraron dos amigos, uno de ellos era católico y el otro no. Hablaron de la Iglesia, y el no católico hizo algunos juicios muy humanos, incluso la comparó a un partido político. El amigo católico le hizo una comparación: Si en un día soleado se observan desde la calle los vitrales de algunas antiguas catedrales o grandes iglesias, solo se ven trozos de vidrio oscuros unidos por tiras de plomo negro, sin ninguna belleza; pero si uno entra al templo y mira los vitrales, a contraluz, entonces contemplará un espectáculo maravilloso de colores y de figuras que lo dejarán fascinado. Pues lo mismo ocurre con la Iglesia. Quien la mira desde fuera, con los ojos del mundo, ve aspectos humanos, con lados oscuros y miserias, y puede errar en decir lo que significan esos vidrios. Solo quien la mira desde dentro, con ojos de fe y sintiéndose parte de ella, ve un maravilloso edificio, un cuerpo bien ensamblado de gran belleza, ¡un «gran misterio»!

Al decir que la Iglesia es santa significa que los sacramentos son santos, y fue fundada por Jesucristo que es Dios mismo. Por eso se dice que la Iglesia es la joya preciosa de Cristo, su esposa inmaculada.

3) Para vivir

El plan de Dios es la unión de todos con Él, y se da en la Iglesia. El término, que viene del griego “ekklesía”, significa “convocación”, explica lo es la Iglesia: una asamblea de personas que reconocen haber sido convocadas por Dios. Y todos los seres humanos son convocados para entrar en comunión con Él, acción que se lleva a cabo, sobre todo, en la celebración de la Eucaristía. Por algo recibir a Jesús Sacramentado se le llama comunión. Se puede así comprender la descripción que hace el documento en su inicio de la Iglesia “como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (n. 1). Al ver a la Iglesia se capta el plan amoroso de Dios. (articulosdog@gmail.com)