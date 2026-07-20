El sol sale para todos

1) Para saber

“Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social” (Juan Pablo II). En su Encíclica, el Papa León XIV, una vez tratado del principio del bien común, abordó el segundo: El principio del destino universal de los bienes.

Este principio nos recuerda que “los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones...”, por ello, continúa el Papa, “no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos. Estos bienes no se refieren solo a los bienes materiales, sino también a los bienes inmateriales y culturales. Y quien los posee, tiene una responsabilidad para la sociedad.

Esto no niega un derecho legítimo y necesario sobre la propiedad privada, sino que su función ha de estar siempre subordinada al bien común: es el “primer principio de todo el ordenamiento ético-social”. La propiedad privada favorece custodiar y administrar esos bienes.

2) Para pensar

Se considera que la figura más brillante del humanismo cristiano en el Renacimiento fue Erasmo de Rotterdam (1465-1536). Mantuvo una correspondencia constante con los pensadores más brillantes de su tiempo, y fue un ferviente crítico de las guerras de su época. Por ello es valioso el testimonio que hace de otro gran humanista: santo Tomás Moro. Ambos se empeñaron en compartir y servir al pueblo con sus cualidades.

Dice de Santo Tomás: “Siempre ha tenido muy presente el ayudar a todos, y es extraordinariamente dado a la compasión, y ahora que dispone de poder, más que nunca. A unos los socorre con dinero, a otros los protege con su autoridad, y a otros los ayuda a abrirse camino con una palabra de recomendación. Cuando no puede auxiliarlos de otra forma, los asiste con el consejo, de manera que nadie se despide de él sin que haya olvidado sus tristezas. Bien puede decirse de Moro que es patrono público de los necesitados, pues considera como enorme ganancia personal el ayudar a los que tienen agobios, el sacar de dudas o enredos, o reconciliar a los desavenidos. No hay persona más inclinada a prestar un favor, ni menos dispuesta a recordar que lo ha hecho. Y, a pesar de su elevada posición, no recuerdo hombre más ajeno a la jactancia, que es vicio que suele acompañar a los que triunfan”.

Desde su cargo, como primer ministro del rey, siempre procuró velar por los súbditos, sin pensar en su beneficio. Una manera práctica de vivir la Doctrina Social de la Iglesia.

3) Para vivir

Dentro de los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir, dice el Papa, también las nuevas formas de propiedad: algoritmos, plataformas digitales, datos, etc., con el fin de evitar un nuevo desequilibrio y la desigualdad. Además de que se requiere hacer un buen uso de los bienes de la creación y de las posibilidades ofrecidas por la técnica para respetar el ambiente y evitar despilfarros y nuevas estafas digitales. Se trata de compartir los bienes para lograr una sociedad más justa. (articulosdog@gmail.com).