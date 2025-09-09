Un suspiro rompe el silencio de la noche.

Caen gotas somnolientas del cielo,

El olor del barro se refresca,

se rasga el telón del tiempo,

oscuras sombras fantasmales se pierden

en sus mismas sombras mojadas.

La noche resuella remembranzas

que el alma abriga,

constelaciones viven en el festín

de una memoria siempre prendida,

plasma el viento las imágenes,

las ideas retornan sin grilletes

tan libres como las alas del viento,

como los vuelos de los pájaros,

aquellos vagabundos

que duermen al anochecer

en verdes y distintas ramas.

La soledad se refresca bajo el almendro,

el minuto se mueve tembloroso

en el jardín del recuerdo,

en su paso espolvorea fragancia

sobre la sonámbula noche

que calla asustada

ante los decibeles de la lluvia.

En la lluvia se escribe

lo que llora el alma.