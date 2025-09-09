Cultura
|
Voces despeñándose

En la lluvia se escribe

Julieta Montero
Julieta Montero
09/09/2025
09/09/2025 09:39

    Un suspiro rompe el silencio de la noche.

    Caen gotas somnolientas del cielo,

    El olor del barro se refresca,

    se rasga el telón del tiempo,

    oscuras sombras fantasmales se pierden

    en sus mismas sombras mojadas.

    La noche resuella remembranzas

    que el alma abriga,

    constelaciones viven en el festín

    de una memoria siempre prendida,

    plasma el viento las imágenes,

    las ideas retornan sin grilletes

    tan libres como las alas del viento,

    como los vuelos de los pájaros,

    aquellos vagabundos

    que duermen al anochecer

    en verdes y distintas ramas.

    La soledad se refresca bajo el almendro,

    el minuto se mueve tembloroso

    en el jardín del recuerdo,

    en su paso espolvorea fragancia

    sobre la sonámbula noche

    que calla asustada

    ante los decibeles de la lluvia.

    En la lluvia se escribe

    lo que llora el alma.

    #Poesía
