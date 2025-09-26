$!Entre memoria y amor: Arturo Santamaría Gómez presenta su nueva novela en Mazatlán

MAZATLÁN._ En una cálida velada realizada en Casa Haas, el catedrático Arturo Santamaría Gómez dio a conocer su más reciente novela, “Si hablas con Dios... pregúntale si yo te he dejado de amar”. El evento contó con la participación de los escritores Leonor Ramírez y Gildardo Izaguirre, quienes conversaron con el autor sobre el trasfondo de la obra, su proceso creativo y el mensaje que busca transmitir al lector. La tercera novela del autor surge como una narración novelada de la vida de sus padres, Mauricio Santamaría y “Conchita” Gómez, quienes vivieron casi un siglo de historia personal y nacional.

El columnista de Noroeste explicó que la obra está sustentada en muchas de las pláticas familiares, conversaciones casuales y recuerdos compartidos, que él reconstruye y reelabora con libertad literaria para recorrer no solo la intimidad de una pareja, sino también los cambios sociales de México desde principios del Siglo 20 hasta épocas más recientes. El título retoma una variación de la letra del bolero “Perfidia”, canción favorita de sus padres, adaptando “te he dejado de adorar” por “te he dejado de amar” para expresar que, aunque los años pasen, el sentimiento no deja de latir. En ese sentido, el libro propone un homenaje al amor persistente, al cuidado del recuerdo y a la dignidad de quienes transitaron por épocas de transformación política, social y cultural. A través del relato, el autor contrapone dos mundos: el de su padre, de origen obrero; y el de su madre, perteneciente a una familia que tuvo una posición social buena en aquellos años. Ambos rompen barreras sociales, enfrentan obstáculos, emigran y forjan juntos un proyecto de vida compartido. El relato recorre viajes, desafíos económicos, pérdidas, esperanzas y reconciliaciones. Con “Si hablas con Dios... pregúntale si yo te he dejado de amar”, Santamaría Gómez logra entrelazar lo íntimo con lo colectivo, amor, memoria, pertenencia y cambio histórico, extendiendo una invitación a valorar las raíces del ser humano, reconstruir historias familiares y honrar la fuerza del afecto en medio del paso del tiempo.

En la presentación, Leonor Ramírez describió la narración de Santamaría Gómez como un increíble viaje en tren de los protagonistas. “En esta tercera novela de Arturo vemos un entorno de la cultura y costumbres de la época que les tocó vivir, vemos a sus fábricas textiles, la situación de los obreros del País y particularmente el atril de dos familias que con el tiempo se unen gracias al matrimonio de los protagonistas”, explicó Ramírez. “También conocemos un poco el barrio de la Merced; vivimos un increíble viaje en tren; sentimos, en la ficción, el calor de Mexicali; somos testigos de una profunda amistad que se da entre estos chicos en la temprana adolescencia y de las diferencias entre clases sociales, de los perjuicios, la rigidez de las costumbres y de los valores en el período en el que se desarrolla la trama, aunque la estructura de la novela es prácticamente lineal ya que primero se cuenta la infancia de Mau, después la de Conchita, para luego seguir con la vida en común. A lo largo de la narración nos encontramos con un flashback que nos permiten conocer más detalles de sus vidas”, dijo. Ramírez compartió la importancia de cómo una canción marca toda una historia que se puede plasmar en un libro. “Para imaginar el momento en el que estos novios se aproximan por primera vez al principio fue difícil, pero la música hizo lo suyo y me dio acceso al instante que buscaba. Recuerdo que yo conocí la canción (‘Perfidia’) con Pablo Milanés, por allá cuando salí de prepa, y el disco era tan bueno que se lo robé a mi papá; el caso es que me puse a buscar y ha pensar en los pequeños detalles o eventos que nos marcan, en la importancia que llega a tener una canción en determinada pareja en lo que nos apropiamos del mundo para convertirlo en parte de un nosotros”, señaló. “Y así fue como entendí el título, la canción por sí misma (‘Perfidia’) en este caso lo lleva un tiempo específico y detona una serie de emociones que abren paso a la historia que se presta en el libro y en la vida real de tal manera que Arturo pueda estar sentado aquí con nosotros el día de hoy”. Además, expresó lo asombroso de leer una novela en donde el amor persiste a través de la memoria.