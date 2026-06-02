Fotos de rutina sinaloense

En una noche sin luna

los oídos se quedaron sordos,

la boca haciendo nudos con la lengua,

lagos derramados

en la cuenca de los ojos,

sábanas frías

y un tic tac de reloj

que desbarata el tiempo.

El día sin sol

llegó ante la penumbra,

una asfixia de pulmón

resonó en la tos seca

de las balas,

no hubo almuerzo acostumbrado

el sonido sordo de la muerte

seguía deambulando

por las calles sinaloenses

como perra hambrienta

deseando saciar su hambre.

Dias y noches sin soles y lunas

esperanzas caídas

en el tornado de la violencia

y un mar testigo mudo

que se mueve solo por rutina.