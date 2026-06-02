Cultura
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Columna

Fotos de rutina sinaloense

Julieta Montero
Julieta Montero |
02/06/2026 12:27
02/06/2026 12:27

    En una noche sin luna

    los oídos se quedaron sordos,

    la boca haciendo nudos con la lengua,

    lagos derramados

    en la cuenca de los ojos,

    sábanas frías

    y un tic tac de reloj

    que desbarata el tiempo.

    El día sin sol

    llegó ante la penumbra,

    una asfixia de pulmón

    resonó en la tos seca

    de las balas,

    no hubo almuerzo acostumbrado

    el sonido sordo de la muerte

    seguía deambulando

    por las calles sinaloenses

    como perra hambrienta

    deseando saciar su hambre.

    Dias y noches sin soles y lunas

    esperanzas caídas

    en el tornado de la violencia

    y un mar testigo mudo

    que se mueve solo por rutina.

    #Columna
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