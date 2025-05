¡Habemus Papam!

1) Para saber

El anuncio de la elección del Sumo Pontífice el 8 de mayo llenó de alegría y emoción a los concurrentes a la plaza de San Pedro y a los que seguían la transmisión. De inmediato se recopiló la mayor información sobre el nuevo Pontífice y las novedades que hubo: primer Papa de Estados Unidos de América; el primero de la Orden de San Agustín en llegar al papado; y aunque no fue nuevo el nombre de León, es el catorce, tal vez sí fue sorpresa que se remontará a un Papa del Siglo XIX. Sin embargo, no fue casualidad que tomara dicho nombre, ambos papas tienen una visión común: León XIII se distinguió por su empeño en defender la justicia de los desfavorecidos, en particular el derecho de los trabajadores, en donde debe imperar la solidaridad y el amor. Ideas que se vieron plasmadas en la encíclica “Sobre las cosas nuevas” (Rerum Novarum) en el año 1891, iniciando así una serie de encíclicas con las de los siguientes papas que en su conjunto van conformando la Doctrina Social de la Iglesia.

Ahora, el Papa León XIV también enfrenta desafíos como la pobreza, la migración y la exclusión social, mostrando un compromiso profundo con la paz y la unidad de la Iglesia.

2) Para pensar

Al ser ordenado un obispo, escoge su lema episcopal que describe su línea espiritual y las prioridades a seguir. Lema que suele conservar al ser elegido Pontífice. El Papa León XIV tiene como lema “In Illo uno unum”. Esta frase en latín puede traducirse como “En el Único, todos somos uno”, entendiéndose que el Único es Cristo. Esta frase es un homenaje a San Agustín, pues es tomada de su sermón donde comenta el salmo 127 de la Biblia. Ahí, San Agustín dice: “Estos cristianos, con su Cabeza, que subió al cielo, son un solo Cristo; no es Él uno y nosotros muchos, sino que, siendo nosotros muchos en Aquel uno, somos uno”; viéndose con claridad que se trata de ser uno en Cristo. La verdadera bendición es ser parte del Cuerpo de Cristo. Y lo somos al ser bautizados y recibir la gracia. Esta unidad no niega la diversidad, sino que la integra y eleva a un plano espiritual. Con ello nos indica una misión pastoral: promover la auténtica unidad en la Iglesia sin caer en la uniformidad.

3) Para vivir

Hace unos años, comenta el escritor Mateo León, el entonces obispo Robert Prevost explicó en Perú el significado de su lema: “Unidad no es uniformidad. El cuerpo tiene muchos miembros. Hay muchos carismas en la Iglesia. Pero uno solo es Cristo, y todos estamos llamados a vivir en la comunión del Cuerpo de Cristo”. Su mensaje es claro: la unidad de la Iglesia no depende de la homogeneidad, sino de la comunión en Cristo.

En este sentido, la frase “In Illo uno unum” se convierte en un llamado urgente a dejar de lado las facciones y reconocer a Cristo como el centro unificador. En un mundo globalizado, el Papa es llamado a tender puentes entre diferentes culturas, sensibilidades y sectores eclesiales.

Así, su lema “In Illo uno unum” no es solo un lema teológico, sino un programa pastoral y un reto espiritual. En la medida que sepamos vivir sin discriminaciones, en la justicia y solidaridad por el amor, estaremos viviendo el lema del Papa, y construyendo la Iglesia. (articulosdog@gmail.com)