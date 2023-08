Conocido más bien como uno de los primeros legisladores de la historia, la importancia de Hammurabi fue muy significativa en la conformación de una manera de sociedad que, en ciertos aspectos continúa, después del paso del nomadismo a la etapa de vida sedentaria, este paso consistirá en el establecimiento de las grandes ciudades-estado, para desembocar en los primeros grandes imperios.

Aunque, estrictamente hablando, no fue el creador de las leyes del código conocido con su nombre y también se debate si esta sea la primera de la historia, pero sí se considera que fue una de las primeras legislaciones de las cuales se derivan algunos principios aún vigentes en nuestros días.

Tal vez, desde la óptica actual, pueda parecer un tanto cruel e inhumana al contemplar los castigos que impone, pero se debe de entender que las normas ahí presentadas eran aplicadas para todos, incluso el rey debía de respetarlas, teniendo en cuenta que entonces habían gobernado de una manera despótica y autoritaria.

Hammurabi nació en Babilonia en 1810 a. C. gobernó esa ciudad, una de las primeras ciudades-estado de la historia, asentada en Mesopotamia de 1792 a. C. a 1750 a. C. y fue el sexto rey de ese lugar, sucediendo a su padre Muballit, él empezó a consolidar su hegemonía, conquistando los reinos a su alrededor, concentrando el poder en la ciudad de Babilonia.

Para poder gobernar su reino que crecía en extensión e importancia se vio en la necesidad una estructura legal, tomando los principios que a manera de leyes que ya existían entre los acadios y sumerios, grupos dominantes en ese lugar.

Leyes como; “Si un hombre acusa a otro hombre de un asesinato y es falsa la acusación, ese hombre será condenado a muerte”, “Si un hombre golpea a otro y le causa una herida, ese hombre deberá jurar no volverlo a hacer y pagara el costo de la curación” o Si un hombre le revienta a otro un ojo, a él también se le reventara el suyo”, eran formas pretendiendo dar equidad para tener un equilibrio entre delito y castigo, deteniendo, de esa manera el salvajismo imperante en las venganzas cuando ocurría una agresión.

De la muerte de Hammurabi no hay muchos datos ocurrió en 1750 a. C. en Babilonia, después de él vino un periodo de anarquía con disputas sobre el gobierno del imperio.

Si bien, es cierto que las leyes de su código producto de él, se le considera en la historia como el creador del primer código de legislación, puesto por escrito que serviría como modelo para las próximas legislaciones, hasta la actualidad.