Hay que alentar a la investigación científica para entender el autismo: Arturo Santamaría

El libro Autismo: De la bruma a la esperanza. Diagnóstico y avances de su atención en Sinaloa, podría llegar a ser un referente en este tema en Sinaloa, así lo aseguró su autor Arturo Santamaría Gómez.

Para el sociólogo, el principal objetivo del porqué escribir este libro dijo, fue el alentar a la investigación científica e incluso también a otros padres de familia a que cuenten sus experiencias para entender el autismo y para enfrentar sus características.

El escritor, académico y colaborador de Noroeste, en el 2023 junto a su hija Alessandra, presentaron el libro “La vida cotidiana de Fran”, la historia de una familia que se enfrentó al diagnóstico de autismo de uno de sus integrantes.

En ese libro, el autor narra pasajes que hablan de su interacción con especialistas, conocidos, medios de comunicación y muchos amigos que formaron parte de la crianza de Francisco Miguel, su hijo, el protagonista de esta obra literaria.

Eso, hoy en día alentó al columnista de Noroeste a seguir investigando sobre el tema, es por eso que junto a médicos especialistas se dio a la tarea de escribir este nuevo libro, que es una investigación científica-estadísticas de cómo ha ido en aumento esta condición de vida.

“El libro se llama Autismo: De la bruma a la esperanza. Diagnóstico y avances en Sinaloa, es un libro, obviamente, sobre la atención al autismo en el Estado, y es la primera investigación digamos de profesionales que se hace sobre el autismo en Sinaloa; yo escribí un libro antes más bien un libro reseñístico, desde la perspectiva familiar mía, de mi esposa y mi hija de cómo es convivir con un hijo y con un hermano autista, pero ese es otro libro, no es un libro académico, no es un libro científico, pero son los dos libros que digamos que hay sobre mismo título”, explicó.

“Y este lo escribimos un equipo de trabajo de terapeutas y médicos del Centro de Atención al Autismo que está en Culiacán, del CAS y yo, pero yo tan solo entrevisté a siete padres con hijos autistas, y escribí otra parte ahí sobre el contexto internacional de la atención al autismo en el mundo, o sea, estadísticas más bien de cómo ha aumentado el autismo”, comentó.

El libro, dijo, aborda un contexto internacional sobre el autismo, además del resultado de una encuesta que se elaboró a alrededor de 300 padres de familia de Sinaloa.

“Hay un trabajo muy detallado sobre lo que es el autismo, desde una perspectiva médica y psicológica, y una encuesta muy valiosa con una muestra muy representativa más de los estatutos del caso, y que arroja resultados muy valiosos”.

“Fran es testimonial, este libro sí es más científico, digamos, tiene un primer capítulo más científico, el otro con una encuesta muy amplia y en la última parte es más testimonial con entrevistas que hice a siete parejas de padres de familia. Básicamente digamos que está dividido, primero la parte médica y después el contexto regional e internacional del autismo, después la encuesta desglosada y explicada y finalmente las entrevistas, entonces está dividido en cuatro partes”, explicó.

Sinaloa comentó ha ido en aumento los casos de autismo, por lo que comentó la importancia de conocer sus características.

“En Culiacán se atiende a niños de todo el Estado, principalmente de la zona sur, han sido atendidos ahí más de 4 mil niños desde que se fundó el CAS, y la muestra es de 340 aproximadamente, de 340 casos, entonces, sí, es muy valioso ese trabajo”.

Estas estadísticas dijo, quiso dejarlas plasmadas en un libro que sea referentes a un futuro.

“Mi objetivo en sí es que yo no he querido que la experiencia y el aprendizaje con mi hijo se quedara en familia o tan solo en un libro testimonial, sino pienso que hay que alentar a la investigación científica y incluso también a otros padres de familia que cuenten sus experiencias que son muy valiosas para entender el autismo y para enfrentar sus características”, dijo.

“Es por eso que propuse que se hiciera este libro y que fue respaldado directamente por el Gobernador Rocha, porque cuando presenté el libro de Fran en Culiacán él estaba presente y de ahí salió la propuesta y él dijo de inmediato sí cómo no, que se haga y lo publicamos. Lo publica el DIF, ellos editaron”.

En este libro dijo que de manera implícita hay orientación para padres y para todas esas personas que estén interesadas en el tema.

“De manera implícita hay una orientación, o sea, no una pregunta específica que yo digo, ‘oiga, ¿qué les dirían a otros padres?’, No, pero se puede derivar de lo que ellos responden, lo que ellos narran a mis preguntas que lo mejor es atender a los niños en la edad más temprana que se pueda en cuanto aparezcan síntomas, en lo que los padres no entienden en un desarrollo que se considera normal o típico, que los niños no reaccionan a los estímulos que la gran mayoría de los niños tienen, entonces bueno, inmediatamente llevalos con el pediatra, llevarlos con una psicóloga infantil, con la educadora, entonces ahí se entiende que hay que atenderlos más tempranamente posible”.

“Y hay que involucrar a la familia, sin duda, si la familia no se involucra en la atención a este desafío los logros no pueden ser tan positivos. De ahí se derivan varias lecciones, de estas charlas con los padres de familia”.

En el libro narra ejemplos de diversos casos que quizás sean de interés científico.

“Hay algunas cosas de interés quizás para los investigadores científicos como el hecho de ver que tres niños de siete, por ejemplo, tienes una inteligencia notable, que no es el caso de la mayoría que todos sean muy inteligentes, pero si hay un buen porcentaje de los considerados Asperger, que tiene una inteligencia sobresaliente; tres de ellos empezaron a aprender inglés solos de 4 años de edad, porque el inglés se les facilita aprender otros conocimientos de manera más fácil que con el español”.

“Es algo que merece ser investigado más a fondo, ahí hay una pista de investigación interesante, otras que, por ejemplo, se dice que si no se atiende antes de los 5 o 6 años, pues los avances de los niños son mucho más difíciles, lo que es cierto en muchos casos, pero aquí hay un ejemplo de un niño que empezó a hablar a los 8 años y se desarrolló muy bien y llegó a terminar su carrera universitaria el año pasado, ahí hay lecciones de vida que les pueden interesar a muchos padres que apenas empiezan a lidiar con con este desafío”.

El autor detalló que, a nivel nacional, no existe un trabajo con el que se pueda comparar esta investigación, para saber exactamente qué lugar ocupa Sinaloa en este tema, lo que se sabe es que existen más de 26 mil personas con este caso registradas hasta hace dos años en el estado. Sin embargo, a nivel mundial, México ocupa el puesto 17 en casos de autismo, con un porcentaje que va en aumento.

Por lo que comentó que no descarta la idea de continuar escribiendo sobre este tema.

“Yo no tengo la formación, digamos, para desde un punto de vista psicológico o médico hacer una investigación sobre autismo, sino más bien desde el punto de vista incluso sociológico, más bien casi periodístico, sí me interesaría entrevistar a otros padres de familia o chicos autistas que pueden comunicar sus ideas y escribir testimonios que son muy valiosos”.

“No tengo un objetivo ya preciso y planeado sobre eso, pero sí me parece que sí sería bueno continuar con este trabajo y sobre todo alentar a otros investigadores de diferentes campos que es un tema que es cada vez más preocupante, incluso porque está aumentando muchísimo el autismo en el mundo”.

Este jueves 8 de mayo Arturo Santamaría Gómez presentará su libro, a las 19:00 horas, en la Galería Ángela Peralta.

Para agendar

Presentación del libro: Autismo: De la bruma a la esperanza. Diagnóstico y avances de su atención en Sinaloa

Autor: Arturo Santamaría

Fecha: 8 de mayo

Horario: 19:00 horas

Lugar: Galería Ángela Peralta

Entrada: Libre