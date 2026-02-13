$!Inicia la coronación de Marina I como reina de Los Juegos Florales

Con música mexicana y de profundas raíces mexicanas entre ellas melodía Mazatlán interpretada por la OSSLA a cargo del director Huésped Samuel Murillo inició la ceremonia de coronación de Marina I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026.

Posteriormente se integró la Banda Estrella de Sinaloa de Germán Lizárraga y los bailarines del Ballet de Folclor de Cultura e interpreta música de viento entre ellas melodías como Cinco de Chicles y El Manicero, que tenía atento a los asistentes, al momento de que fue presentada una de las embajadoras de las Artes, Karina Dueñas, quién es la homenajeada por sus 25 años de reinado.

La alegría de la ceremonia continúo al ritmo del Mambo número 8, que fue bien recibido por el público, para seguir con la fiesta sobre el escenario al ritmo del Toro Mambo, interpretado por el vocalista de la banda de Don Germán, que hizo que el público se pusiera en ambiente.

La banda continúo deleitando a los presentes con su música al interpretar la alegre canción El Palo Verde.

Regresó la OSSLA y con la música de la India Bonita, arribaron al escenario las Princesas Reales, Karely, Danya y Montserrat.