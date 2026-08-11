Íñigo López de Loyola; Ignacio de Loyola

Una tragedia corta las ilusiones de una carrera, el ejército del Reino de Navarra enfrentaba el poderío francés y a pesar la desproporción entre las fuerzas combatientes el patriotismo heroico decide enfrentar la adversidad.

La defensa de Pamplona parecería una lucha ya perdida, pero solo la fortaleza de una férrea voluntad impulsa a continuar la heroica batalla, cuando lo más sensato parecería una rendición.

Una bala de cañón impacta una pierna del joven Íñigo, nacido en 1491 en Azpeitia, España, una herida que terminaría en una muerte segura, dados los medios de la medicina de la época, así lo verían los miembros del ejército francés los cuales en un gesto de militar nobleza y compasión lo entregan a su familia para que ahí terminaran los días de su vida.

Contra todo pronóstico el joven Íñigo inicia una inesperada recuperación de su salud, pero al llegar a tener conciencia de su estado, horrorizado contempla que el hueso de su pierna tiene una desviación que lo convertiría en una deformidad.

En un impulso de su innata vanidad decide someterse a una nueva cirugía, muy a pesar de las limitaciones de los recursos de la medicina de la época, lo cual equivaldría a un dolorosísimo suicidio, pero nada importaba con tal de no estar deformado de por vida.

Habiendo extraordinariamente superado la intervención de la cirugía, siguió el tiempo de la recuperación, durante el cual llegaron momentos de un ánimo decaído, en los cuales llegaba la tentación de acabar con la vida presente de una vez. Con el fin de superar la desesperante convalecencia, el joven busca distraerse con la lectura de obras literarias, donde se narraban pasajes de la gloriosa hidalguía de caballeros heroicos, pero a pesar de ser un paliativo pronto se agotaban.

Con la larga duración de su recuperación se vio obligado a buscar otros temas de entretenimiento, así llegaron a él obras como la piadosa leyenda de Jacopo da Vorágine y la vida de Cristo, de Lodolfo Cartusiano, produciendo en él una combinación de emociones, las cuales, finalmente, lo llevarían una nueva heroicidad, inspirada en la obra de Jesús.

Cuando recupero la salud un cambio se había operado en él, aunque sin suprimir su personalidad anterior, ahora buscaría nuevas y gloriosas aventuras, con heroicas hazañas, en la historia de una nueva caballería.

Decidido emprende un peregrinaje hacia la tierra de Jesús, pero una epidemia le obliga a detenerse en Manresa, donde el aislamiento lo lleva a interiorizar en meditaciones de donde nacerían los serían llamados los ejercicios espirituales.

Cuando al fin llega a Tierra Santa, los franciscanos le impiden establecerse ahí, considerando que sus conocimientos teológicos son muy pobres, lo cual lo lleva a regresar para profundizar en sus conocimientos de la teología.

Estando en París cambio su nombre por el de Ignacio, inspirado en el obispo mártir de los primeros años de la fe cristiana, Ignacio de Antioquia. Ahí mismo se le unen sus primeros seguidores y el 15 de agosto de 1534 hacen su juramento de seguir fielmente a Jesús, nace así la Compañía de Jesús.

Finalmente el 31 de julio de 1556 Ignacio deja este mundo, pero queda el legado de una obra que trasformaría la vida de la iglesia.