Invitan a Gran Parrillada con Causa

El evento se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, en el Tec de Monterrey Campus Sinaloa, de 15:00 a las 19:00 horas, a beneficio del programa Líderes del Mañana
27/01/2026 12:09
27/01/2026 12:09

Una Gran Parrillada con Causa, a beneficio del Programa de Becas Líderes del Mañana, organizada por la asociación de EXATEC, se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero, en el Tec de Monterrey Campus Sinaloa, a partir de las 15:00 y hasta las 19:00 horas

Será una experiencia única de master class, degustación y convivencia, en un evento en el que participarán los chefs Jorge Luis Padilla y Miguel Taniyama.

El programa contempla música DJ, degustación de carnes a la parrilla, Quesos y charcutería, vinos y muchas sorpresas más.

El costo de entrada es de 800 pesos por persona y de mil 500 por pareja.

Para mayores informes y reservaciones, pueden comunicarse con Manuel López al WhatsApp 667 316 4631.

