La actitud ante el tiempo

1) Para saber

“El único acto con el que el ser humano puede corresponder al Dios que se revela es el de la disponibilidad ilimitada». Esta frase del teólogo Hans U. von Balthasar, la contemplamos especialmente en la actitud de la Santísima Virgen María. Así lo hace ver el Papa Francisco en su catequesis jubilar al reflexionar sobre la visita de la Virgen a su prima santa Isabel. María, después de su admiración ante lo que le anunció el Ángel, se levanta y se pone en camino sin temer los peligros y los juicios de los otros, sino que sale al encuentro del necesitado.

Y es que cuando una persona se siente amada, dice Francisco, experimenta una fuerza que nos impulsa. María lo siente y acude a ayudar a su pariente anciana que acoge un embarazo inesperado. Toda una enseñanza para que el amor nos impulse a salir en ayuda de los necesitados.

2) Para pensar

El amor es el que da fuerza para superar muchos obstáculos. Tal fue lo que sostuvo a un joven cubano para soportar muchas penurias. Se trata de Enrique Cabrera, que nació en un hogar católico donde su padre le enseñó a ser fiel a sus convicciones. De niño ocurrió el triunfo de las huestes de Fidel Castro. Muchos se alegraron pues habían prometido gran prosperidad. Incluso su padre quería cambiarle el nombre por el de Fidel.

Sin embargo, Fidel Castro y sus hombres, tomaron una actitud soberbia y lejos de cumplir sus promesas persiguieron la Iglesia, expulsando a sacerdotes y expropiando templos y escuelas. Entonces a Enrique sólo lo llamaron Fide. No era fácil decir que se iba a la iglesia, pues lo discriminaban a uno, relata Fide. Estando de servicio militar Fide fue apresado por haber ido a Misa y metido en un calabozo. Fue torturado: le rompieron dos costillas a golpes y le lanzaban cubos de agua congelada, sin recibir ropa. Hubo torturas de las que Fide prefiere no hablar, pero lo que más le dolía era no poder ir a la iglesia.

Terminado el servicio militar Fide quería estudiar, pero lo rechazaron: “la universidad sólo es para los revolucionarios”. A Fide le duele lo que sucede en su país. Sin embargo, su esperanza no decae y expresa: “Tenemos que orar mucho. Pedirle al Espíritu Santo, porque estamos en momentos de oración”.

3) Para vivir

En el Evangelio se recogen las palabras de María ante el saludo de Isabel: es el “Magnificat”, pues comienza con esa palabra en latín: “Magnifica mi alma al Señor...”. Ahí María no habla de sí misma, sino de Dios, y eleva una alabanza llena de fe, esperanza y alegría. Hace memoria del pasado, exaltando la compasión de Dios hacia los pequeños y humildes. Un recuerdo agradecido que enciende de fe para vivir el presente e ilumina la esperanza en el futuro. Aunque María canta la gracia del pasado, es la mujer del presente que lleva en su vientre el futuro.

El Papa nos invita a tener esa actitud respecto al tiempo: al pasado, recordarlo con gratitud por las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Respecto al presente, agradecidos por el amor de Dios, y corresponderle con nuestro amor y fe. Y respecto al futuro: esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Pidamos para ello la intercesión de María, conjugando en nuestra vida la memoria, la misericordia y la esperanza. (articulosdog@gmail.com)